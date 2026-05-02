Dholpur News: धौलपुर-करौली अभ्यारण्य के सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में वन्यजीवों की वार्षिक गणना का काम शुरू हो गया है. बीते कल शुक्रवार बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर शाम 5 बजे से यह गणना शुरू हुई, जो आज शाम शनिवार 5 बजे तक बिना रुके लगातार 24 घंटे चलेगी. वन विभाग ने इस बार भी गणना के लिए पारंपरिक वाटरहॉल पद्धति को ही अपनाया है.

10 वाटरहॉल पर विशेष फोकस

क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र चौहान ने बताया कि गणना के लिए सरमथुरा रेंज के जंगल में अलग-अलग 10 पॉइंट चिह्नित किए गए हैं. ये सभी ऐसे स्थान हैं जहां वन विभाग द्वारा वाटर होल्स बनाए गए हैं. गर्मी के मौसम में वन्यजीवों के लिए ये वाटर होल्स ही पानी का मुख्य स्रोत होते हैं. इसलिए इन 10 पॉइंट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

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मचान से हो रही 24 घंटे निगरानी

आरएफओ देवेंद्र चौहान के अनुसार गणना के लिए वनकर्मियों की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. प्रत्येक वाटर होल के पास पेड़ों पर मचान बनाए गए हैं. वनकर्मी इन मचानों पर 24 घंटे तैनात रहकर वन्यजीवों की पहचान और गिनती का काम कर रहे हैं. हर आने-जाने वाले वन्यजीव की प्रजाति, उनकी संख्या और वाटर होल पर आने का समय रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है. रात के समय भी गणना जारी रखने के लिए वनकर्मियों को जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं.

बाघ-बघेरे समेत सभी वन्यजीव शामिल

वन विभाग ने साफ किया है कि इस गणना में बाघ, बघेरे भालू हाइना सहित अभ्यारण्य के समस्त वन्यजीवों को शामिल किया गया है. चाहे वह शाकाहारी हों या मांसाहारी, सभी की गिनती की जा रही है. गर्मी के कारण पानी की तलाश में दिन और रात दोनों समय वन्यजीव वाटर होल्स पर आते हैं. वाटरहॉल पद्धति से गणना करने का मुख्य कारण भी यही है कि इससे वन्यजीवों की सटीक गणना संभव हो पाती है.

क्यों चुना गया बुद्ध पूर्णिमा का समय

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में हर साल गर्मी के मौसम में बुद्ध पूर्णिमा के आसपास ही वन्यजीवों की गणना की जाती है. वन विभाग के अनुसार पूर्णिमा की रात में चांदनी के कारण जंगल में रोशनी ज्यादा रहती है और वन्यजीवों की सक्रियता भी बढ़ जाती है. ऐसे में उनकी आवाजाही और गणना करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है.

संरक्षण की योजनाओं में मिलेगा फायदा

वन विभाग के अनुसार, इस 24 घंटे की गणना से अभ्यारण्य में वन्यजीवों की वर्तमान संख्या और उनके मूवमेंट पैटर्न की जानकारी मिलेगी. इससे यह पता चल सकेगा कि कौन से वन्यजीव किस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय हैं और वाटर होल्स पर उनका आवागमन किस समय ज्यादा रहता है. विभाग का मानना है कि गणना से मिले डेटा के आधार पर भविष्य में वन्यजीव संरक्षण की बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही जंगल में पानी और भोजन की उपलब्धता को लेकर भी आगामी कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी.