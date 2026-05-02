Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /धौलपुर-करौली अभ्यारण्य के जंगलों में वन्यजीवों की गणना का काम शुरू, अपनाई जा रही वाटरहॉल पद्धति

धौलपुर-करौली अभ्यारण्य के जंगलों में वन्यजीवों की गणना का काम शुरू, अपनाई जा रही वाटरहॉल पद्धति

Dholpur News: धौलपुर-करौली अभ्यारण्य में बुद्ध पूर्णिमा पर 24 घंटे का वन्यजीव सर्वे जारी है. वाटरहॉल पद्धति से बाघ, भालू, हाइना समेत सभी जानवरों की गिनती हो रही है, जिससे उनकी संख्या और मूवमेंट का सटीक डेटा मिलेगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhanu sharma
Published: May 02, 2026, 01:40 PM|Updated: May 02, 2026, 01:40 PM
धौलपुर-करौली अभ्यारण्य के जंगलों में वन्यजीवों की गणना का काम शुरू, अपनाई जा रही वाटरहॉल पद्धति
Image Credit:

Dholpur News: धौलपुर-करौली अभ्यारण्य के सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में वन्यजीवों की वार्षिक गणना का काम शुरू हो गया है. बीते कल शुक्रवार बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर शाम 5 बजे से यह गणना शुरू हुई, जो आज शाम शनिवार 5 बजे तक बिना रुके लगातार 24 घंटे चलेगी. वन विभाग ने इस बार भी गणना के लिए पारंपरिक वाटरहॉल पद्धति को ही अपनाया है.

10 वाटरहॉल पर विशेष फोकस
क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र चौहान ने बताया कि गणना के लिए सरमथुरा रेंज के जंगल में अलग-अलग 10 पॉइंट चिह्नित किए गए हैं. ये सभी ऐसे स्थान हैं जहां वन विभाग द्वारा वाटर होल्स बनाए गए हैं. गर्मी के मौसम में वन्यजीवों के लिए ये वाटर होल्स ही पानी का मुख्य स्रोत होते हैं. इसलिए इन 10 पॉइंट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मचान से हो रही 24 घंटे निगरानी
आरएफओ देवेंद्र चौहान के अनुसार गणना के लिए वनकर्मियों की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. प्रत्येक वाटर होल के पास पेड़ों पर मचान बनाए गए हैं. वनकर्मी इन मचानों पर 24 घंटे तैनात रहकर वन्यजीवों की पहचान और गिनती का काम कर रहे हैं. हर आने-जाने वाले वन्यजीव की प्रजाति, उनकी संख्या और वाटर होल पर आने का समय रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है. रात के समय भी गणना जारी रखने के लिए वनकर्मियों को जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं.

बाघ-बघेरे समेत सभी वन्यजीव शामिल
वन विभाग ने साफ किया है कि इस गणना में बाघ, बघेरे भालू हाइना सहित अभ्यारण्य के समस्त वन्यजीवों को शामिल किया गया है. चाहे वह शाकाहारी हों या मांसाहारी, सभी की गिनती की जा रही है. गर्मी के कारण पानी की तलाश में दिन और रात दोनों समय वन्यजीव वाटर होल्स पर आते हैं. वाटरहॉल पद्धति से गणना करने का मुख्य कारण भी यही है कि इससे वन्यजीवों की सटीक गणना संभव हो पाती है.

क्यों चुना गया बुद्ध पूर्णिमा का समय
धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में हर साल गर्मी के मौसम में बुद्ध पूर्णिमा के आसपास ही वन्यजीवों की गणना की जाती है. वन विभाग के अनुसार पूर्णिमा की रात में चांदनी के कारण जंगल में रोशनी ज्यादा रहती है और वन्यजीवों की सक्रियता भी बढ़ जाती है. ऐसे में उनकी आवाजाही और गणना करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है.

संरक्षण की योजनाओं में मिलेगा फायदा
वन विभाग के अनुसार, इस 24 घंटे की गणना से अभ्यारण्य में वन्यजीवों की वर्तमान संख्या और उनके मूवमेंट पैटर्न की जानकारी मिलेगी. इससे यह पता चल सकेगा कि कौन से वन्यजीव किस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय हैं और वाटर होल्स पर उनका आवागमन किस समय ज्यादा रहता है. विभाग का मानना है कि गणना से मिले डेटा के आधार पर भविष्य में वन्यजीव संरक्षण की बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही जंगल में पानी और भोजन की उपलब्धता को लेकर भी आगामी कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: राजस्थान में हलचल भरा दिन आज, शाहपुरा जाएंगे CM, नगर निगम का ‘रंग दे गुलाबी’ मेगा अभियान

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! तेल भरवाने से पहले देख लें पूरी लिस्ट

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

राजस्थान में आज कभी-भी बज सकता है इमरजेंसी सायरन! सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'आम का शहर'?

बाड़मेर में स्कूल में पानी पीते ही बच्चों के शरीर पर दाने, 13 अस्पताल में भर्ती

झालावाड़ पुलिस ने जीता सबका दिल, रसोइये की बेटी की शादी में भरा ₹1.01 लाख का मायरा

राजस्थान मौसम में बड़ा उलटफेर, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

जयपुर में मेट्रो विस्तार का बिग प्लान, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल तक नई लाइन, ट्रैफिक से मिलेगी राहत!

मई के पहले ही दिन राजस्थान में बदलेगा मौसम! कई जगहों पर तेज आंधी-बारिश की चेतावनी जारी, पढ़ें अपडेट

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के रेट, फिर आसमान पर चढ़ी चांदी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा अपडेट

जयपुर में सुबह हो गई 'काली अंधेरी रात', छाए काले बादल, होने वाली है भयंकर बारिश, पढ़ें IMD अलर्ट

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान के शाही गुलाब बाटी चूरमा की इंटरनेशनल थाली में एंट्री, आपने खाया क्या ?

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी, पढ़ें IMD अपडेट

NEET UG 2026: परीक्षा से पहले बड़ा ऐलान! चूरू-जयपुर और जयपुर-अलवर के लिए स्पेशल ट्रेनें तैयार

राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, जयपुर–कोटा समेत 9 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

'फौजियों का गांव' के नाम से फेमस है राजस्थान का यह इलाका, हर घर से निकलता है जवान!

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच पलटी मारेगा मौसम, 6 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

बदमाशों ने बच्चे की गर्दन पर रखी तलवार, फिर परिवार की आंखों के सामने लूट लिया घर

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

आसमान की ओर भांगी चांदी, सोना रह गया पीछे! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा भाव

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट! सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला

Tags:
Karauli news

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Dungarpur: 9 साल से फरार इनामी डकैत गिरफ्तार, पुलिस ने मजदूर बनकर गुजरात में दबोचा

Dungarpur: 9 साल से फरार इनामी डकैत गिरफ्तार, पुलिस ने मजदूर बनकर गुजरात में दबोचा

rajasthan crime
2

अजमेर दरगाह विवाद में बड़ा ट्विस्ट! 12 नई एंट्री से मचा हड़कंप, 6 मई को होगा ‘फैसले का दिन’?

ajmer news
3

गर्मी, बारिश के बीच वन्यजीवों की गणना, 24 घंटे से लगातार 2600 से ज्यादा वाटर होल्स पर हो रही गिनती

rajasthan news
4

पायलट और उनके गुट के विधायकों को लगा झटका, HC ने रिव्यू पिटिशन की खारिज

rajasthan news
5

851 गांवों को पानी देने वाला मोहनगढ़ आज खुद प्यासा, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

jaisalmer news