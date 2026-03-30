मां की ममता ने खींचा लोगों का ध्यान, मादा भालू ने पीठ पर बैठाकर शावकों को कराई जंगल की सैर

Dholpur-Karauli Tiger Reserve: राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में रीछरा के जंगलों में दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद हुआ. जिसमें दो शावकों को पीठ पर बैठाकर मादा भालू सैर पर निकली.
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Dholpur-Karauli Tiger Reserve: राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में रीछरा के जंगलों में दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद हुआ. जिसमें दो शावकों को पीठ पर बैठाकर मादा भालू सैर पर निकली. वन विहार एवं करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व में कुल अनुमानित भालूओं की संख्या लगभग 25 के करीब है. वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है.
सरमथुरा इलाके में रीछरा के जंगल में मां की ममता और प्यार दिखाई दिया है. जब मादा भालू एक साथ अपने दो बच्चों को पीठ पर बैठाकर ले जा रही है. ये बेहद दुर्लभ व रोमांचक तस्वीर धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में देखने को आई जब एक मादा भालू अपने दो नन्हे शावकों को पीठ पर बिठाकर जंगल में घूमती नजर आई. जिसमें मादा भालू ने दो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा रखा है.
अक्सर बच्चे मां के साथ पीछे-पीछे चलते हैं, लेकिन जंगल में अन्य वन्यजीवों से खतरा भांपकर मां बच्चों को पीठ पर बिठा लेती है, जो इस फोटो में दिखाई दे रहा है. इसमें एक बच्चा दूसरी साइड की ओर पीठ पर बैठे लटका हुआ है.
वन विहार और डीकेटीआर में 25 भालू
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धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व एवं समीपवर्ती संरक्षित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन वाटर होल मॉनिटरिंग के आधार पर भालुओं की अनुमानित संख्या लगभग 25 आंकी गई है. जिसमें वन विहार सेंचुरी में अकेले ही 10 से 12 भालू हैं, जहां दिन में भी भालुओं की साइटिंग होती रहती है. कई बार केसरबाग में मिलिट्री स्कूल कैंपस में ये हॉस्टल के जूठन खाने को चखने के लिए आते जाते हैं, जो स्कूल के कैमरों में ट्रेस होते रहते हैं.
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