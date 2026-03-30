Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

मां की ममता ने खींचा लोगों का ध्यान, मादा भालू ने पीठ पर बैठाकर शावकों को कराई जंगल की सैर

Dholpur-Karauli Tiger Reserve: राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में रीछरा के जंगलों में दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद हुआ. जिसमें दो शावकों को पीठ पर बैठाकर मादा भालू सैर पर निकली.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByBhanu sharma
Published:Mar 30, 2026, 02:59 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 02:59 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, इस महीने खाते में आएगी CM किसान की 6 किस्त!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, इस महीने खाते में आएगी CM किसान की 6 किस्त!

1 अप्रैल से राजस्थान में बड़ा बदलाव! आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए क्या-क्या हुआ महंगा
8 Photos
Rajasthan New Rules From 1 April

1 अप्रैल से राजस्थान में बड़ा बदलाव! आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए क्या-क्या हुआ महंगा

Kota: कोटा में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट
8 Photos
Kota weather

Kota: कोटा में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट

अजमेर के लिए NHAI का बड़ा ऐलान, जाम-मुक्त बनेगा 200 फीट चौराहा, 2 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट
9 Photos
Rajasthan Government Project

अजमेर के लिए NHAI का बड़ा ऐलान, जाम-मुक्त बनेगा 200 फीट चौराहा, 2 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट

मां की ममता ने खींचा लोगों का ध्यान, मादा भालू ने पीठ पर बैठाकर शावकों को कराई जंगल की सैर

Dholpur-Karauli Tiger Reserve: राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में रीछरा के जंगलों में दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद हुआ. जिसमें दो शावकों को पीठ पर बैठाकर मादा भालू सैर पर निकली. वन विहार एवं करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व में कुल अनुमानित भालूओं की संख्या लगभग 25 के करीब है. वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है.

सरमथुरा इलाके में रीछरा के जंगल में मां की ममता और प्यार दिखाई दिया है. जब मादा भालू एक साथ अपने दो बच्चों को पीठ पर बैठाकर ले जा रही है. ये बेहद दुर्लभ व रोमांचक तस्वीर धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में देखने को आई जब एक मादा भालू अपने दो नन्हे शावकों को पीठ पर बिठाकर जंगल में घूमती नजर आई. जिसमें मादा भालू ने दो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा रखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अक्सर बच्चे मां के साथ पीछे-पीछे चलते हैं, लेकिन जंगल में अन्य वन्यजीवों से खतरा भांपकर मां बच्चों को पीठ पर बिठा लेती है, जो इस फोटो में दिखाई दे रहा है. इसमें एक बच्चा दूसरी साइड की ओर पीठ पर बैठे लटका हुआ है.

वन विहार और डीकेटीआर में 25 भालू

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व एवं समीपवर्ती संरक्षित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन वाटर होल मॉनिटरिंग के आधार पर भालुओं की अनुमानित संख्या लगभग 25 आंकी गई है. जिसमें वन विहार सेंचुरी में अकेले ही 10 से 12 भालू हैं, जहां दिन में भी भालुओं की साइटिंग होती रहती है. कई बार केसरबाग में मिलिट्री स्कूल कैंपस में ये हॉस्टल के जूठन खाने को चखने के लिए आते जाते हैं, जो स्कूल के कैमरों में ट्रेस होते रहते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDholpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news