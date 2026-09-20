/बारिश थमते ही पहाड़ों से उतरे बाघ, सरमथुरा के जंगलों में फिर दिखी रौनक, ट्रैप कैमरे में कैद हुई खूबसूरत तस्वीरें

Dholpur Karauli Tiger Reserve: राजस्थान के धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व (DKTR) के जंगलों में एक बार फिर बाघों की चहलकदमी बढ़ गई है. बारिश के दिनों में पसरी खामोशी अब टूटने लगी है और जंगल फिर से गुलजार होने लगा है. लंबे समय से पहाड़ों में छिपी युवा टाइग्रेस T-117 आखिरकार दिन के उजाले में ट्रैप कैमरे में कैद हुई है, जिसका बेहद खूबसूरत वीडियो सामने आया है. इस नजारे ने वन विभाग के साथ-साथ वन्यजीव प्रेमियों में भी उत्साह भर दिया है.

हरियाली से लकदक जंगल के बीच T-117 बेफिक्र अंदाज में सैर करती नजर आ रही है. कभी पेड़ों के बीच से झांकती तो कभी खुले मैदान में कदम बढ़ाती, उसकी हर अदा कैमरे में कैद हुई है. वन विभाग के अनुसार रिझोनी वनखंड में T-117 के साथ युवा बाघ T-116 का मूवमेंट भी लगातार दर्ज किया जा रहा है. दोनों की मौजूदगी से यह इलाका एक बार फिर टाइगर एक्टिविटी का हॉटस्पॉट बन गया है.

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शावक को सिखाए जंगल के गुण, अब किया अलग

बताया जा रहा है कि T-117 अब तक अपने शावक के साथ विचरण कर रही थी. मां के तौर पर उसने शावक को जंगल में जिंदा रहने की पूरी ट्रेनिंग दी है. जैसे- शिकार करना, खतरा भांपना, पानी के स्रोत ढूंढना और खुद को बचाना. अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसने शावक को अलग विचरण के लिए छोड़ दिया है, जो बाघों के प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा है. आमतौर पर 18 से 24 महीने बाद बाघिन अपने शावकों को स्वतंत्र कर देती है, ताकि वे अपना नया टेरिटरी बना सकें.

बारिश में क्यों चले जाते हैं पहाड़ों पर बाघ

रेंजर वाइल्ड लाइफ देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बारिश के मौसम में बाघ-बाघिन अक्सर निचले हिस्सों की बजाय पहाड़ी और ऊंचे सुरक्षित इलाकों में चले जाते हैं. निचले जंगल में कीचड़, जलभराव और घनी झाड़ियों के कारण शिकार करना और चलना दोनों मुश्किल हो जाता है. ऐसे में वे ऊंचाई वाले सूखे और सुरक्षित ठिकानों को चुनते हैं.

उन्होंने बताया कि ऐसे में खुले जंगल में ट्रैकिंग कम होती है और मूवमेंट भी आसानी से नजर नहीं आता. विभाग ने इसी को देखते हुए रिजर्व में नए ट्रैप कैमरों की संख्या बढ़ाई थी और पहाड़ी इलाकों में भी मॉनिटरिंग तेज की थी.

अब खुले रास्ते, बढ़ी निगरानी

अब बारिश थमने और जंगल के रास्ते खुलने के साथ रिझोनी वनखंड में फिर से बाघ-बाघिन की गतिविधियां सामने आने लगी हैं. रोजाना ट्रैप कैमरों में बाघों की लोकेशन ट्रैक हो रही है. गश्ती दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है.

गौरतलब है कि धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व को हाल ही में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है और यहां बाघों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. T-116 और T-117 जैसे युवा बाघों की सक्रियता रिजर्व के भविष्य के लिए शुभ संकेत मानी जा रही है. इससे यहां ईको टूरिज्म की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. फिलहाल T-117 के दीदार से वनकर्मियों और वन्यजीव प्रेमियों में खासा उत्साह है और वन विभाग उसकी हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं.

