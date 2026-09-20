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बारिश थमते ही पहाड़ों से उतरे बाघ, सरमथुरा के जंगलों में फिर दिखी रौनक, ट्रैप कैमरे में कैद हुई खूबसूरत तस्वीरें

Dholpur Karauli Tiger Reserve: धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व (DKTR) में बाघों की गतिविधियां फिर बढ़ने लगी हैं. लंबे समय बाद युवा टाइग्रेस T-117 दिन के उजाले में ट्रैप कैमरे में कैद हुई है. बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में रहने के बाद अब बाघों का मूवमेंट निचले जंगलों में भी दिखाई देने लगा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published:Sep 20, 2026, 02:11 PM IST | Updated:Sep 20, 2026, 02:11 PM IST
बारिश थमते ही पहाड़ों से उतरे बाघ, सरमथुरा के जंगलों में फिर दिखी रौनक, ट्रैप कैमरे में कैद हुई खूबसूरत तस्वीरें
Image Credit: Dholpur Karauli Tiger Reserve

Dholpur Karauli Tiger Reserve: राजस्थान के धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व (DKTR) के जंगलों में एक बार फिर बाघों की चहलकदमी बढ़ गई है. बारिश के दिनों में पसरी खामोशी अब टूटने लगी है और जंगल फिर से गुलजार होने लगा है. लंबे समय से पहाड़ों में छिपी युवा टाइग्रेस T-117 आखिरकार दिन के उजाले में ट्रैप कैमरे में कैद हुई है, जिसका बेहद खूबसूरत वीडियो सामने आया है. इस नजारे ने वन विभाग के साथ-साथ वन्यजीव प्रेमियों में भी उत्साह भर दिया है.

हरियाली से लकदक जंगल के बीच T-117 बेफिक्र अंदाज में सैर करती नजर आ रही है. कभी पेड़ों के बीच से झांकती तो कभी खुले मैदान में कदम बढ़ाती, उसकी हर अदा कैमरे में कैद हुई है. वन विभाग के अनुसार रिझोनी वनखंड में T-117 के साथ युवा बाघ T-116 का मूवमेंट भी लगातार दर्ज किया जा रहा है. दोनों की मौजूदगी से यह इलाका एक बार फिर टाइगर एक्टिविटी का हॉटस्पॉट बन गया है.

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शावक को सिखाए जंगल के गुण, अब किया अलग

बताया जा रहा है कि T-117 अब तक अपने शावक के साथ विचरण कर रही थी. मां के तौर पर उसने शावक को जंगल में जिंदा रहने की पूरी ट्रेनिंग दी है. जैसे- शिकार करना, खतरा भांपना, पानी के स्रोत ढूंढना और खुद को बचाना. अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसने शावक को अलग विचरण के लिए छोड़ दिया है, जो बाघों के प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा है. आमतौर पर 18 से 24 महीने बाद बाघिन अपने शावकों को स्वतंत्र कर देती है, ताकि वे अपना नया टेरिटरी बना सकें.

बारिश में क्यों चले जाते हैं पहाड़ों पर बाघ

रेंजर वाइल्ड लाइफ देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बारिश के मौसम में बाघ-बाघिन अक्सर निचले हिस्सों की बजाय पहाड़ी और ऊंचे सुरक्षित इलाकों में चले जाते हैं. निचले जंगल में कीचड़, जलभराव और घनी झाड़ियों के कारण शिकार करना और चलना दोनों मुश्किल हो जाता है. ऐसे में वे ऊंचाई वाले सूखे और सुरक्षित ठिकानों को चुनते हैं.

उन्होंने बताया कि ऐसे में खुले जंगल में ट्रैकिंग कम होती है और मूवमेंट भी आसानी से नजर नहीं आता. विभाग ने इसी को देखते हुए रिजर्व में नए ट्रैप कैमरों की संख्या बढ़ाई थी और पहाड़ी इलाकों में भी मॉनिटरिंग तेज की थी.

अब खुले रास्ते, बढ़ी निगरानी

अब बारिश थमने और जंगल के रास्ते खुलने के साथ रिझोनी वनखंड में फिर से बाघ-बाघिन की गतिविधियां सामने आने लगी हैं. रोजाना ट्रैप कैमरों में बाघों की लोकेशन ट्रैक हो रही है. गश्ती दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है.

गौरतलब है कि धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व को हाल ही में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है और यहां बाघों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. T-116 और T-117 जैसे युवा बाघों की सक्रियता रिजर्व के भविष्य के लिए शुभ संकेत मानी जा रही है. इससे यहां ईको टूरिज्म की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. फिलहाल T-117 के दीदार से वनकर्मियों और वन्यजीव प्रेमियों में खासा उत्साह है और वन विभाग उसकी हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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