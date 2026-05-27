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Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के जोधपुर जिले में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. (IMD) जयपुर के अनुसार, आज कहीं-कहीं मध्यम बारिश की संभावना है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 27, 2026, 10:00 AM|Updated: May 27, 2026, 10:00 AM
Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Dholpur Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी तालिकात्मक मौसम चेतावनी के अनुसार, धौलपुर जिले में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है. यह चेतावनी 27 मई 2026 को सुबह जारी की गई है और अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगी.


मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, इस दौरान आंधी-तूफान के साथ वर्षा होने से आम जनजीवन पर कुछ असर पड़ सकता है. हालांकि येलो अलर्ट होने के कारण कोई विशेष गंभीर प्रभाव की आशंका नहीं है, फिर भी नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खुले में न घूमें, सुरक्षित स्थान पर रहें, खासकर खेतों में काम कर रहे किसानों, मवेशी पालकों और यात्रियों को सतर्क रहना चाहिए. तेज हवाओं के कारण पेड़ों की डालियां टूटने, बिजली के खंभों पर असर पड़ने और हल्के से मध्यम बारिश के कारण जलभराव की भी आशंका जताई गई है.

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राजस्थान में मई के अंतिम दिनों में आमतौर पर प्री-मानसून गतिविधियां शुरू हो जाती हैं. इस बार भी मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में ऐसी गतिविधियों की भविष्यवाणी की है. धौलपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. हालांकि, बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए विद्युत विभाग और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.


पिछले वर्षों के अनुभव को देखते हुए मौसम विभाग ने सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखें. आमजन को सलाह दी गई है कि वे मौसम संबंधी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल्स को नियमित रूप से चेक करते रहें.


इस मौसम चेतावनी के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है. लोगों से अनुरोध है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, खासकर दोपहर और शाम के समय. बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए. यदि कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो तुरंत स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड या आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन पर संपर्क करें. मौसम विभाग लगातार निगरानी रख रहा है और अगले कुछ दिनों में राज्य के अन्य जिलों में भी संभावित मौसम परिवर्तन को लेकर अपडेट जारी करता रहेगा.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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