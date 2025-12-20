Zee Rajasthan
Dholpur: भाई को बाहर भेज आरोपी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म! समाज के लोगों ने निकाला पैदल जुलूस

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर शहर में समाज के लोगों ने नाबालिग से दुष्कर्म करने की कोशिश के मामले में 
पैदल जुलूस निकाला. इस दौरान लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Bhanu sharma
Published: Dec 20, 2025, 06:57 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 06:57 PM IST

Dholpur: भाई को बाहर भेज आरोपी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म! समाज के लोगों ने निकाला पैदल जुलूस

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर शहर में आज बड़ी तादाद में एक समाज के लोगों के द्वारा गांधी पार्क से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थी.

उन सभी की मांग थी कि बीते 6 दिन पूर्व एक नाबालिग के साथ एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिसकी गिरफ्तारी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया.

जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे, जिनके हाथों में तख्तियां लगी हुई थी, जिनपर न्याय दो और आरोपी को गिरफ्तार करो लिखा हुआ था. सबसे पहले गांधी पार्क में बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए. वहां सभी ने बैठक कर पार्क से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं भाजपा प्रत्याशी शिव चरण कुशवाहा के साथ समाज के अन्य पदाधिकारी जिला कलेक्टर निधि बेटीबीटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से मिले. सभी लोगों द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया.

ज्ञापन में मांग की गई के समाज द्वारा इस घटना लेकर काफी चिंतित है और समाज में काफी रोष भी व्याप्त है. उन्होंने मांग की कि तीन दिवस के अंदर आरोपी को पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए. अगर तीन दिवस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मजबूरन समाज को इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने सभी को आश्वस्त किया. पुलिस द्वारा लगातार आरोपी की तलाश करने में अलग-अलग टीम में जुटी हुई है. आरोपी के संबंधित ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिशे में दी जा रही है.

क्या है मामला?
दरअसल मामला 6 दिन पूर्व का था, जहां एक व्यक्ति के द्वारा नाबालिग व उसके भाई को नौकरी का झांसा देकर अपने घर बुलाया था. उसे दौरान आरोपी के द्वारा नाबालिग के भाई को कोई कागज लेने के लिए बाहर भेज दिया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया.

इसके बाद नाबालिग ने शोर मचाया. शोर मचाने के बाद वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. लोगों के इकट्ठा होने के चलते आरोपी वहां से भाग निकला. इसके बाद मौके पर कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंची, जिसके द्वारा पुलिस ने नाबालिग के बयान लिए और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की. नाबालिग का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया, इसके बाद से लगातार पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

