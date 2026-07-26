Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /धौलपुर में नाबालिग की बेरहमी से हत्या, पत्थरों से कुचला था सिर, तिरपाल में लपेटकर फेंका शव

धौलपुर में नाबालिग की बेरहमी से हत्या, पत्थरों से कुचला था सिर, तिरपाल में लपेटकर फेंका शव

धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कुहावनी गांव में 19 जुलाई को 16 वर्षीय मनोज मीणा की हत्या का पुलिस ने छह दिन में खुलासा कर दिया. इस मामले में चार नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि युवती को लेकर विवाद के चलते आरोपियों ने मनोज पर पहले डंडे से हमला किया और फिर पत्थरों से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Bhanu sharma
Published:Jul 26, 2026, 08:35 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 08:35 PM IST
धौलपुर में नाबालिग की बेरहमी से हत्या, पत्थरों से कुचला था सिर, तिरपाल में लपेटकर फेंका शव
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कुहावनी गांव में 19 जुलाई को हुए 16 वर्षीय नाबालिग मनोज मीणा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने चार नाबालिगों को निरुद्ध किया है. आरोपियों ने युवक के सिर को पत्थरों से कुचल दिया था और शव को नहर किनारे प्लास्टिक की तिरपाल में लपेटकर छिपा दिया था.

एडिशनल एसपी श्रवण कुमार ने बताया कि 19 जुलाई को कुहावनी गांव में मनोज मीणा पुत्र मुन्ना लाल का क्षत-विक्षत शव मिला था. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था. स्थिति को संभालने के लिए एसपी विकास सांगवान और कलेक्टर श्रीनिधि बीटी मौके पर बाड़ी पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत की. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार को सौंपी गई.
छह दिन के गहन अनुसंधान के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया. जांच में एफएसएल टीम, साइबर टीम, ह्यूमन रिसोर्स और तकनीकी साक्ष्यों का सहयोग लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

एडिशनल एसपी ने बताया कि मृतक मनोज और निरुद्ध किए गए चार नाबालिगों के बीच किसी युवती को लेकर दुश्मनी थी, जिसके चलते दो दिन पहले झगड़ा भी हुआ था. हालांकि यह प्रेम प्रसंग का मामला है या कोई अन्य कारण, इस पर अभी अनुसंधान जारी है.

भैंसों को चराने के लिए नहर किनारे निकला
पुलिस के अनुसार, 19 जुलाई को जब मनोज अपनी भैंसों को चराने के लिए नहर किनारे निकला, तो चारों आरोपियों ने उसका पीछा किया. जब मनोज मोबाइल देख रहा था, तभी आरोपियों ने पीछे से उसके सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह अचेत हो गया. इसके बाद उन्होंने पत्थरों से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाठी और पत्थर जब्त कर लिए हैं. चारों नाबालिग आरोपियों को धौलपुर के बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया है, और मामले के अन्य पहलुओं की जांच जारी है.

एसपी की परिजनों को नसीहत
उक्त घटनाक्रम के साथ जिले में घटित हुई अन्य घटनाओं को लेकर एडिशनल एसपी ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें. मोबाइल को लेकर भी सचेत रहें और बच्चे किन के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, इस पर भी निगाह बनाए रखें, जिससे बच्चे किसी घटनाक्रम का शिकार न हों.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

धौलपुर में चौथ वसूली के लिए दुकान में घुसे बदमाश, 14 साल के लड़के पर की फायरिंग

जोधपुर में दिनदहाड़े फैक्ट्री पर हमला, फायरिंग और तोड़फोड़ से मची अफरा-तफरी, वारदात CCTV में कैद

कोटा में कार से 129.25 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

राजस्थान में एमडी तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, उज्जैन-मंदसौर कनेक्शन आया सामने

कारगिल विजय दिवस पर छलके जज्बात, शहीद विजयपाल सिंह ढाका के परिवार का हुआ भावुक सम्मान

चूरू में दर्दनाक हादसा! ट्रैक्टर की टक्कर ने छीन ली बाइक सवार की जिंदगी, परिवार में मचा कोहराम

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का बड़ा अलर्ट, अगले 2-3 दिन भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में बारिश का नया दौर, इन जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी

Tonk: IOCL की सलाया-मथुरा पाइपलाइन में सेंध लगाकर की जा रही थी तेल चोरी, 6 राज्यों के 12 आरोपी गिरफ्तार

Gold Silver Price Today: गुलाबी नगरी में चमका या सस्ता हुआ सोना? तुरंत चेक करें आज के ताजा दाम

मैगी, गंदा पानी और सड़क किनारे छुपकर बिताई रातें, बाड़मेर के पूर्व सैनिक ने सुनाई कारगिल युद्ध की अनसुनी कहानी

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

उदयपुर में अवैध बजरी परिवहन का भंडाफोड़, बजरी से भरे डंपर-ट्रैक्टर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

ट्रायल रूम कांड में बड़ा खुलासा! WhatsApp वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत, दूसरा आरोपी भी पहुंचा जेल

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

जयपुर की पुश्तैनी हवेलियों में 'खजाने' की चर्चा, कहीं सोने-चांदी का दावा, कहीं खाली निकली तिजोरी!

अगले 72 घंटे राजस्थान पर भारी! कहीं मूसलाधार तो कहीं अतिभारी बारिश का अलर्ट

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

हनुमानगढ़ के कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल पर रिश्वत के आरोप, CID-CB करेगी जांच?

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

बारिश के मौसम में घर पर चाय के साथ ट्राई करें राजस्थान की ये रेसिपी, एक बार खाए तो नहीं भूलेंगे स्वाद!

जोधपुर पुलिस ने नशा तस्करों की तोड़ी कमर तोड़ी, एक दिन, तीन रेड और 5 आरोपी गिरफ्तार

भयंकर बारिश से भीगेगा बाड़मेर, जालोर में भी बरसेंगे बादल, ऑरेंज अलर्ट जारी

कोटा में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस में 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

Banswara: 3 फर्जी पट्टे से मचा हड़कप, नगर परिषद ने कराया मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में

नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, CCTV में कैद हुआ हादसा

दिल्ली से किडनैप, चूरू में कैद! 1.20 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव, अब देरी पर बीमा कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, किसानों को मिलेगा समय पर क्लेम

जयपुर में भारत टैक्सी लॉन्च, CM भजनलाल बोले- सहकारिता से गांवों में मिलेगा रोजगार, रुकेगा पलायन

झुंझुनूं के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

IAS डॉ. समित शर्मा की पहल से अब हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र, 80% तक सस्ती मिलेंगी दवाएं

राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

चित्तौड़गढ़ में ANTF का बड़ा एक्शन, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद, तस्कर फरार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

TAGS:
rajasthan crime
Dholpur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धौलपुर में नाबालिग की बेरहमी से हत्या, पत्थरों से कुचला था सिर, तिरपाल में लपेटकर फेंका शव
rajasthan crime
2
Pratapgarh News
3
Bikaner News
4
rajasthan crime
5
jodhpur news