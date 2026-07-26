/धौलपुर में नाबालिग की बेरहमी से हत्या, पत्थरों से कुचला था सिर, तिरपाल में लपेटकर फेंका शव

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Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कुहावनी गांव में 19 जुलाई को हुए 16 वर्षीय नाबालिग मनोज मीणा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने चार नाबालिगों को निरुद्ध किया है. आरोपियों ने युवक के सिर को पत्थरों से कुचल दिया था और शव को नहर किनारे प्लास्टिक की तिरपाल में लपेटकर छिपा दिया था.
एडिशनल एसपी श्रवण कुमार ने बताया कि 19 जुलाई को कुहावनी गांव में मनोज मीणा पुत्र मुन्ना लाल का क्षत-विक्षत शव मिला था. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था. स्थिति को संभालने के लिए एसपी विकास सांगवान और कलेक्टर श्रीनिधि बीटी मौके पर बाड़ी पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत की. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार को सौंपी गई.
छह दिन के गहन अनुसंधान के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया. जांच में एफएसएल टीम, साइबर टीम, ह्यूमन रिसोर्स और तकनीकी साक्ष्यों का सहयोग लिया गया.
एडिशनल एसपी ने बताया कि मृतक मनोज और निरुद्ध किए गए चार नाबालिगों के बीच किसी युवती को लेकर दुश्मनी थी, जिसके चलते दो दिन पहले झगड़ा भी हुआ था. हालांकि यह प्रेम प्रसंग का मामला है या कोई अन्य कारण, इस पर अभी अनुसंधान जारी है.
भैंसों को चराने के लिए नहर किनारे निकला
पुलिस के अनुसार, 19 जुलाई को जब मनोज अपनी भैंसों को चराने के लिए नहर किनारे निकला, तो चारों आरोपियों ने उसका पीछा किया. जब मनोज मोबाइल देख रहा था, तभी आरोपियों ने पीछे से उसके सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह अचेत हो गया. इसके बाद उन्होंने पत्थरों से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाठी और पत्थर जब्त कर लिए हैं. चारों नाबालिग आरोपियों को धौलपुर के बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया है, और मामले के अन्य पहलुओं की जांच जारी है.
एसपी की परिजनों को नसीहत
उक्त घटनाक्रम के साथ जिले में घटित हुई अन्य घटनाओं को लेकर एडिशनल एसपी ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें. मोबाइल को लेकर भी सचेत रहें और बच्चे किन के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, इस पर भी निगाह बनाए रखें, जिससे बच्चे किसी घटनाक्रम का शिकार न हों.
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