/धौलपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप, वायरल वीडियो में कार्यवाहक आयुक्त 32 हजार की रिश्वत गिनते दिखे

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर शहर की बदहाल सड़कों, गंदगी और सीवर की समस्या के बीच नगर परिषद पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैंनी 32 हजार रुपये की रिश्वत गिनते दिख रहे हैं.

वीडियो में ठेकेदार उनसे 2% के बजाय 2.5% कमीशन की बात करता भी सुनाई दे रहा है. इससे पहले 11 सितंबर 2025 को भी भरतपुर ACB के ASP के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में नगर परिषद के 5 अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह था पूरा मामला

11 सितंबर 2025 को नगर परिषद में ठेकेदार से रिश्वत लेने के मामले में भरतपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACB के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी. इस दौरान नगर परिषद के 5 अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे. वहीं, नगर परिषद आयुक्त की भूमिका संदिग्ध मानी गई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था.

अब धौलपुर शहर में नगर परिषद के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. शहर की स्थिति को लोग 'नरक जैसी' बता रहे हैं. सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है. अपनी पीड़ा प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अब सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी गंदगी और सीवर के पानी में उतरकर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो रही.

इसी बीच वायरल हुए नए वीडियो ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैंनी को रात के समय 32 हजार रुपये गिनते देखा जा सकता है. वीडियो में मौजूद ठेकेदार उनसे कमीशन को लेकर बातचीत कर रहा है. बातचीत में 2% की जगह 2.5% कमीशन लेने की बात कही जा रही है.

आरोप है कि एक तरफ शहर की मूलभूत सुविधाएं बदहाल है. वहीं, दूसरी तरफ नगर परिषद में कुछ अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को भुगतान कर रहे हैं. इससे जनता में रोष बढ़ता जा रहा है और नगर परिषद की साख पर सवाल उठ रहे हैं.

Note- ज़ी न्यूज़ इस वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.

