Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /धौलपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप, वायरल वीडियो में कार्यवाहक आयुक्त 32 हजार की रिश्वत गिनते दिखे

धौलपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप, वायरल वीडियो में कार्यवाहक आयुक्त 32 हजार की रिश्वत गिनते दिखे

Dholpur News: धौलपुर में नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैंनी कथित रूप से 32 हजार रुपये गिनते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एक ठेकेदार 2% के बजाय 2.5% कमीशन की बात कर रहा है.   
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhanu sharma
Published: Jun 23, 2026, 03:50 PM|Updated: Jun 23, 2026, 03:52 PM
धौलपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप, वायरल वीडियो में कार्यवाहक आयुक्त 32 हजार की रिश्वत गिनते दिखे
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर शहर की बदहाल सड़कों, गंदगी और सीवर की समस्या के बीच नगर परिषद पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैंनी 32 हजार रुपये की रिश्वत गिनते दिख रहे हैं.

वीडियो में ठेकेदार उनसे 2% के बजाय 2.5% कमीशन की बात करता भी सुनाई दे रहा है. इससे पहले 11 सितंबर 2025 को भी भरतपुर ACB के ASP के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में नगर परिषद के 5 अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह था पूरा मामला
11 सितंबर 2025 को नगर परिषद में ठेकेदार से रिश्वत लेने के मामले में भरतपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACB के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी. इस दौरान नगर परिषद के 5 अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे. वहीं, नगर परिषद आयुक्त की भूमिका संदिग्ध मानी गई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था.

अब धौलपुर शहर में नगर परिषद के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. शहर की स्थिति को लोग 'नरक जैसी' बता रहे हैं. सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है. अपनी पीड़ा प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अब सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी गंदगी और सीवर के पानी में उतरकर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो रही.

इसी बीच वायरल हुए नए वीडियो ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैंनी को रात के समय 32 हजार रुपये गिनते देखा जा सकता है. वीडियो में मौजूद ठेकेदार उनसे कमीशन को लेकर बातचीत कर रहा है. बातचीत में 2% की जगह 2.5% कमीशन लेने की बात कही जा रही है.

आरोप है कि एक तरफ शहर की मूलभूत सुविधाएं बदहाल है. वहीं, दूसरी तरफ नगर परिषद में कुछ अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को भुगतान कर रहे हैं. इससे जनता में रोष बढ़ता जा रहा है और नगर परिषद की साख पर सवाल उठ रहे हैं.

Note- ज़ी न्यूज़ इस वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Kotputli: भीषण सड़क हादसे में चाचा-भतीजी की मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, पुलिस से हाथापाई और एम्बुलेंस में तोड़फोड़

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

बाड़मेर में नर्सिंगकर्मियों का अनोखा आंदोलन, सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर हुआ यज्ञ

अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट में महा गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, अगले 3 घंटे रहेंगे खतरनाक बदलाव

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारां के अंता में आवारा सांडों का आतंक, राहगीरों और महिलाओं की बढ़ी परेशानी

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

राजस्थान में 23 जून को इन जिलों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

दिल्ली में शेखावाटी की किस्मत बदलने वाली महाबैठक, यमुना जल समझौते पर आ सकता है बड़ा फैसला

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

पाकिस्तान बुलाने की थी तैयारी, बबीता के मोबाइल से मिले संदिग्ध चैट और नंबर, जैश नेटवर्क से जुड़े मिले सबूत

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

TAGS:
Rajasthan Crime
Dholpur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धौलपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप, वायरल वीडियो में कार्यवाहक आयुक्त 32 हजार की रिश्वत गिनते दिखे
Rajasthan Crime
2
Sawai Madhopur News
3
Bikaner News
4
Dungarpur News
5
rajasthan politics