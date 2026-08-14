/रील की खुमारी बनी मौत की वजह, "फस्ट हम, फस्ट हम" के चक्कर में दोस्त ने मारी गोली

Dholpur Murder Case: राजस्थान के धौलपुर में सैपऊ थाना इलाके के तसीमो गांव में सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ दो नाबालिग दोस्तों की जिंदगी पर भारी पड़ गई. रील पहले कौन बनाएगा इसी मामूली विवाद में एक नाबालिग ने अवैध हथियार से दूसरे दोस्त के सिर में गोली मार दी. घायल नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई. SP विकास सांगवान के निर्देशन में सैपऊ पुलिस, स्पेशल टीम और साइबर सेल ने 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया.

रील की चाहत में खत्म हो गई रीयल जिंदगी

Add Zee News as a Preferred Source

घटना 11 अगस्त 2026 दोपहर करीब 2:30 बजे की है. तसीमो गांव के खंडहरनुमा पड़े कॉलेज की बाउंड्री वाल पर 16 वर्षीय सौरभ कुशवाह पुत्र भूरा कुशवाह और उसका 15 वर्षीय दोस्त रील बनाने पहुंचे थे. दोनों इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर ज्यादा व्यूज-कमेंट पाने के लिए अक्सर अवैध हथियार के साथ वीडियो बनाते थे, उस दिन भी दोनों अच्छे कंटेंट की तलाश में वहां पहुंचे.

इसी दौरान "पहले मैं रील बनाऊंगा" को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई. बात इतनी बढ़ी कि आरोपी नाबालिग ने जेब से पिस्टल निकालकर सौरभ के सिर में गोली दाग दी और मौके से फरार हो गया. परिजन सौरभ को धौलपुर जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे आगरा रेफर किया गया. रास्ते में ही सौरभ ने दम तोड़ दिया.

थाना सैपऊ में मुकदमा दर्ज

12 अगस्त को मृतक के चाचा राधेश्याम की रिपोर्ट पर थाना सैपऊ में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास सांगवान ने एएसपी वैभव शर्मा व सीओ सैपऊ मनोहर लाल मीना के सुपरविजन में थाना प्रभारी प्रमेन्द्र रावत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की. टीम में सैपऊ थाना, स्पेशल टीम धौलपुर और साइबर सेल को शामिल किया गया. मानवीय इनपुट, तकनीकी साक्ष्य और मनोवैज्ञानिक पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग तक पहुंच बनाई.

कड़ी पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया. उसे निरुद्ध कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस पूरे खुलासे में स्पेशल टीम धौलपुर के हेड कांस्टेबल दीनदयाल की विशेष भूमिका रही. उनकी सक्रियता और फील्ड वर्क के कारण ही 24 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश संभव हो सका. उनके साथ कांस्टेबल विक्रम सिंह, धारा सिंह और रामरूप ने भी सराहनीय कार्य किया.

माता-पिता अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें- SP विकास सांगवान

SP विकास सांगवान ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेमस होने की अंधी दौड़ हमारे बच्चों को अपराध की तरफ धकेल रही है. माता-पिता अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें. नाबालिगों को अवैध हथियार बिल्कुल न दें, वरना एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है.

गांव में शोक का माहौल

तसीमो गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा है. एक मां का बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा. सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे रील में ज्यादा लाइक्स चाहिए थे. गांव के लोग भी इस घटना से सकते में हैं.

पुलिस की आमजन से अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करें और असली जिंदगी को रील की चकाचौंध पर कुर्बान न करें. पुलिस की मुस्तैदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून की नजर से बचना मुश्किल है.

