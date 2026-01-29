Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मामी के प्यार में मजनू से ज्यादा पागल हुआ भांजा! मामा को शराब में जहर पिलाकर मार डाला, ऐसे हुआ खुलासा

Dholpur Murder Case Update: राजस्थान के धौलपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भांजे और मामी के अवैध संबंधों के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. आरोपी भांजे ने मामा को शराब में जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस वारदात में मृतक की पत्नी ने भी उसका साथ दिया. हैरानी की बात यह है कि यह पूरा मामला करीब 11 महीने बाद पुलिस जांच में उजागर हुआ है. धौलपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Bhanu sharma
Published: Jan 29, 2026, 10:23 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 10:23 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में आबकारी आयुक्त को मिली बड़ी पावर, एक झटके में इतने बढ़े गए शराब के दाम
11 Photos
Jaipur news

राजस्थान में आबकारी आयुक्त को मिली बड़ी पावर, एक झटके में इतने बढ़े गए शराब के दाम

चोरी हो जाए बैंक में रखा सोना-चांदी तो कितना मिलता है मुआवजा, कितना सेफ है बैंक लॉकर में रखा आपका कीमती सामान
8 Photos
Rajasthan Silver Rate

चोरी हो जाए बैंक में रखा सोना-चांदी तो कितना मिलता है मुआवजा, कितना सेफ है बैंक लॉकर में रखा आपका कीमती सामान

Temperature: राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं ठिठुरन तो कहीं 29.6°C की धूप, जानें आज के उलटफेर से भरे मौसम में सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं ठिठुरन तो कहीं 29.6°C की धूप, जानें आज के उलटफेर से भरे मौसम में सबसे गर्म इलाके

Rajwadi Chai Recipe: मिनटों में थकान उतार देती है ये रजवाड़ी चाय! जानें इसे बनाने का तरीका
9 Photos
Rajasthani Chai

Rajwadi Chai Recipe: मिनटों में थकान उतार देती है ये रजवाड़ी चाय! जानें इसे बनाने का तरीका

मामी के प्यार में मजनू से ज्यादा पागल हुआ भांजा! मामा को शराब में जहर पिलाकर मार डाला, ऐसे हुआ खुलासा

Dholpur Murder Case Update: रोंगटे खड़े कर देने का रिश्तों का शर्मसार करने वाला यह मामला धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसाख गांव का है. कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 फरवरी 2025 को भैंसाख गांव में रहने वाले शंकर सिंह पुत्र वासुदेव का शव उसके ही घर में संदिग्ध हालात में मिला था. सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका.

एफएसएल रिपोर्ट में खुला कांड
मौत के कारणों को लेकर संदेह बने रहने पर पुलिस ने मृतक का विसरा एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) जांच के लिए भेजा. एफएसएल रिपोर्ट आने में समय लगा, लेकिन रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि शंकर सिंह की मौत जहर से हुई थी. रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने मामले की दोबारा गंभीरता से जांच शुरू की.

रूबी ने अपने पति के भांजे हरेंद्र से कर ली थी शादी
जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले, जिनसे शक मृतक की पत्नी रूबी पर गहराने लगा. थाना प्रभारी ने बताया कि शंकर सिंह की मौत के कुछ समय बाद ही रूबी ने अपने पति के भांजे हरेंद्र से शादी कर ली थी. यह बात पुलिस के लिए बेहद अहम कड़ी साबित हुई. इसके बाद पुलिस ने रूबी और हरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खेत में मामा को पिलाई शराब
सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने की बात कबूल कर ली. आरोपियों ने बताया कि 15 फरवरी 2025 को हरेंद्र शंकर सिंह को खेत पर ले गया था. वहां उसने शंकर को शराब पिलाई, जिसमें पहले से ही कीटनाशक पदार्थ मिला हुआ था. शराब पीने के बाद दोनों आरोपी शंकर सिंह को घर ले आए.

पुलिस जांच ने पूरी साजिश को उजागर कर दिया
घर पहुंचने के कुछ समय बाद ही जहरीली शराब के असर से शंकर सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई. शुरू में मामला सामान्य मौत का प्रतीत हुआ, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट और पुलिस जांच ने पूरी साजिश को उजागर कर दिया.

आरोपी मामी रूबी और भांजे हरेंद्र गिरफ्तार
पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी मामी रूबी और भांजे हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि मामले की हर कड़ी पूरी तरह स्पष्ट हो सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news