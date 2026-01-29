मामी के प्यार में मजनू से ज्यादा पागल हुआ भांजा! मामा को शराब में जहर पिलाकर मार डाला, ऐसे हुआ खुलासा

Dholpur Murder Case Update: रोंगटे खड़े कर देने का रिश्तों का शर्मसार करने वाला यह मामला धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसाख गांव का है. कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 फरवरी 2025 को भैंसाख गांव में रहने वाले शंकर सिंह पुत्र वासुदेव का शव उसके ही घर में संदिग्ध हालात में मिला था. सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका.

एफएसएल रिपोर्ट में खुला कांड

मौत के कारणों को लेकर संदेह बने रहने पर पुलिस ने मृतक का विसरा एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) जांच के लिए भेजा. एफएसएल रिपोर्ट आने में समय लगा, लेकिन रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि शंकर सिंह की मौत जहर से हुई थी. रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने मामले की दोबारा गंभीरता से जांच शुरू की.

रूबी ने अपने पति के भांजे हरेंद्र से कर ली थी शादी

जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले, जिनसे शक मृतक की पत्नी रूबी पर गहराने लगा. थाना प्रभारी ने बताया कि शंकर सिंह की मौत के कुछ समय बाद ही रूबी ने अपने पति के भांजे हरेंद्र से शादी कर ली थी. यह बात पुलिस के लिए बेहद अहम कड़ी साबित हुई. इसके बाद पुलिस ने रूबी और हरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

खेत में मामा को पिलाई शराब

सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने की बात कबूल कर ली. आरोपियों ने बताया कि 15 फरवरी 2025 को हरेंद्र शंकर सिंह को खेत पर ले गया था. वहां उसने शंकर को शराब पिलाई, जिसमें पहले से ही कीटनाशक पदार्थ मिला हुआ था. शराब पीने के बाद दोनों आरोपी शंकर सिंह को घर ले आए.

पुलिस जांच ने पूरी साजिश को उजागर कर दिया

घर पहुंचने के कुछ समय बाद ही जहरीली शराब के असर से शंकर सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई. शुरू में मामला सामान्य मौत का प्रतीत हुआ, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट और पुलिस जांच ने पूरी साजिश को उजागर कर दिया.

आरोपी मामी रूबी और भांजे हरेंद्र गिरफ्तार

पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी मामी रूबी और भांजे हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि मामले की हर कड़ी पूरी तरह स्पष्ट हो सके.

