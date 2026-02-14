क्रेन से लटकाकर छत पर चढ़ाया कर्मचारी! धौलपुर नगर परिषद की कार्रवाई का VIDEO वायरल

Dholpur News: धौलपुर में नगर परिषद की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. जगन चौराहे पर हुई एक कार्रवाई का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक कर्मचारी को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के क्रेन के सहारे दुकान की छत पर चढ़ाया जाता देखा जा सकता है. इस दृश्य ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को चौंकाया, बल्कि नगर परिषद की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ समय पूर्व नगर परिषद ने जगन चौराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी. इस दौरान दो लोहे की दुकानों को हटाया गया था. दुकानों के मालिकों ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर की थीं. मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है. इसके बावजूद हाल ही में परिषद द्वारा दोनों दुकानों को पुनः उनकी पुरानी जगह पर रखवाया गया, जिससे विवाद और गहरा गया.

दुकानों की पुनर्स्थापना के दौरान कर्मचारियों को ट्रैक्टर के माध्यम से लोहे के ढांचे को ऊपर चढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया. इस प्रक्रिया में दुकानों की छत पर रस्सी बांधना जरूरी था ताकि ढांचा सही तरीके से स्थापित किया जा सके. हालांकि, मौके पर चढ़ने के लिए किसी प्रकार की सीढ़ी या सुरक्षित साधन उपलब्ध नहीं कराया गया. ऐसे में एक कर्मचारी को सीधे क्रेन से लटकाकर ऊपर पहुंचाया गया, जो अपने आप में गंभीर लापरवाही मानी जा रही है.

वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि कर्मचारी बिना हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट या अन्य किसी सुरक्षा उपकरण के ऊंचाई पर खड़ा है. जरा सी असावधानी या संतुलन बिगड़ने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद ने कर्मचारियों की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए जल्दबाजी में यह जोखिम भरा कदम उठाया. उनका कहना है कि प्रशासन को ऐसे कार्यों में सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए था.

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब अतिक्रमण से जुड़ी कार्रवाई को लेकर विवाद सामने आया हो. पिछले वर्ष भी ऐसी कार्रवाई के दौरान कोर्ट आदेशों की अवहेलना के आरोप लगे थे. अब दुकानों की पुनर्स्थापना और कर्मचारियों की सुरक्षा में कथित लापरवाही ने एक बार फिर प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया है.

फिलहाल पूरे मामले में नगर परिषद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कर्मचारियों की जान जोखिम में डालने वाली ऐसी घटनाओं पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सके.

