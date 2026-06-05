/अंडे से आई बच्चे की आवाज़, घड़ियाल मां ने जल्दी से हटा दी रेत

Dholpur News : नेशनल चंबल सेंचुरी में चंबल नदी के किनारे बिखरी बजरी के नीचे से कोई बाहर आ रहा है. अंडों में पल रहे घड़ियाल के बच्चे अब धीरे-धीरे अपनी दुनिया में कदम रख रहे हैं. सेंचुरी की अलग-अलग नेस्टिंग साइटों पर इन दिनों जो दृश्य बन रहे हैं, वे वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं.

अब तक 99 घड़ियाल, 18 कछुए सुरक्षित बाहर आए

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वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चंबल के किनारों से सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए 200 घड़ियाल के अंडों में से अब तक 99 शावक सफलतापूर्वक बाहर आ चुके हैं. ये संख्या संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाती है. इसके साथ ही दुर्लभ मानी जाने वाली प्रजाति के 18 कछुओं ने भी जन्म लिया है.जन्म के बाद इन सभी नवजातों को तुरंत सुरक्षित माहौल में रखा जाता है. देवरी स्थित हैचरी में इनकी देखरेख की जा रही है. यहां इन्हें उस समय तक पाला जाएगा जब तक ये इतने सक्षम न हो जाएं कि चंबल की मुख्य धारा में खुद को बचा सकें. उपयुक्त आकार और ताकत मिलने के बाद ही इन्हें नदी में स्वतंत्र किया जाएगा.

मदर कॉल से शुरू होती है नई जिंदगी

घड़ियाल के बच्चों के जन्म की प्रक्रिया भी बेहद अनोखी है. जब अंडे के भीतर पल रहा शावक बाहर आने को तैयार होता है, तो वो एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है. विशेषज्ञ इसे “मदर कॉल” कहते हैं. इस आवाज को सुनते ही मादा घड़ियाल सक्रिय हो जाती है. वो अपने अगले पैरों की मदद से अंडों के ऊपर जमी बजरी और रेत को हटाना शुरू कर देती है. उसका ये प्रयास शावकों के लिए रास्ता बनाता है, ताकि वे खोल को तोड़कर आसानी से बाहर आ सकें. मादा की ये सतर्कता ही नवजातों के जीवन की पहली सुरक्षा कवच बनती है.

जून मध्य तक चलेगा यह नजारा

वन विभाग का अनुमान है कि चंबल में अंडों से बच्चों के निकलने की यह प्रक्रिया जून के मध्य तक जारी रहेगी। इस पूरे समय नदी के किनारे एक अलग ही दृश्य होगा. नवजात घड़ियालों के झुंड पानी की सतह पर तैरते हुए दिखाई देंगे। वे किनारे पर अठखेलियां करते नजर आएंगे.

इस दौरान मादा घड़ियाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. वह दिन-रात अपने बच्चों के आसपास रहती है. किसी भी शिकारी या खतरे को अपने पास फटकने नहीं देती. उसकी निगरानी में ही शावक पहले कुछ हफ्ते बिताते हैं.

1978 से चल रहा है संरक्षण का संकल्प

घड़ियालों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1978 में ही चंबल नदी के एक बड़े हिस्से को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घोषित कर दिया था. तब से यहां व्यवस्थित संरक्षण योजना पर काम हो रहा है. इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंडों को प्राकृतिक घोंसलों से निकालकर हैचरी में लाना. हर प्रजनन काल में टीम अलग-अलग नेस्टिंग साइटों से अंडे एकत्र करती है. इन्हें देवरी हैचरी में लाकर कृत्रिम घोंसलों में रखा जाता है। हैचरी में तापमान को 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर रखा जाता है. यह नियंत्रित तापमान अंडों के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी है.

तापमान तय करता है शावक का लिंग

इस संरक्षण कार्य से जुड़ी विशेषज्ञ ज्योति इंडोतिया बताती हैं कि घड़ियाल के मामले में लिंग निर्धारण का तरीका अन्य जीवों से अलग है. शुरुआती अवस्था में किसी भी शावक का लिंग निर्धारित नहीं होता.अंडे के चारों ओर बना तापमान ही यह तय करता है कि उसमें से नर घड़ियाल निकलेगा या मादा. इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझकर ही हैचरी में तापमान को संतुलित रखा जाता है, ताकि प्रजनन में संतुलन बना रहे.

संरक्षण की सफलता का प्रतीक

चंबल में इस वर्ष जन्म ले रहे ये नन्हे घड़ियाल और कछुए केवल जैव विविधता की रक्षा नहीं कर रहे. ये इस बात का प्रमाण भी हैं कि सही दिशा में किए गए संरक्षण प्रयास कितने कारगर हो सकते हैं. रेत से निकलते ये जीवन, नदी में तैरते ये झुंड, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा हैं. चंबल का यह दुर्लभ दृश्य हमें याद दिलाता है कि प्रकृति को थोड़ा सा संरक्षण मिल जाए तो वह खुद अपना भविष्य रच लेती है.