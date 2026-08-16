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धौलपुर में पोखर में नहाने गया 12 साल का बच्चा डूबा, मौत से मचा कोहराम

धौलपुर के सरमथुरा में बारिश के पानी से बनी पोखर में नहाने के दौरान 12 वर्षीय सत्यम ठाकुर की डूबने से मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 16, 2026, 07:28 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 07:28 PM IST
धौलपुर में पोखर में नहाने गया 12 साल का बच्चा डूबा, मौत से मचा कोहराम
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के झिरी रोड स्थित आश्रम के पास बारिश के पानी से भरी पोखर में नहाने के दौरान एक 12 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई. पोखर में नहाने 5-6 बालक गए थे.

जानकारी के अनुसार, मृतक बालक सत्यम ठाकुर उम्र 12 वर्ष निवासी सरोना गांव अपने रिश्तेदार के यहां सरमथुरा आया हुआ था. दोपहर वह करीब 5-6 अन्य बच्चों के साथ झिरी रोड स्थित आश्रम के पास बनी पोखर में नहाने गया था. लगातार हो रही बारिश के कारण पोखर में पानी काफी गहरा हो गया था. इसी दौरान खेलते-खेलते सत्यम गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा.

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कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को निकाला गया बाहर

बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों ने बिना देर किए रेस्क्यू अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद सत्यम को पानी से बाहर निकाला. उसे तुरंत सरमथुरा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. बालक की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल में चीख-पुकार मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही सरमथुरा थाना पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आश्रम के पास बरसात का पानी जमा होने से यह पोखर बन गई थी.

घर और रिश्तेदारों में मचा कोहराम

सत्यम की मौत की खबर मिलते ही उसके घर और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया. मां-बाप और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सरोना गांव से आए परिजनों ने बताया कि सत्यम छुट्टियों में रिश्तेदारों से मिलने आया था और आज पहली बार दोस्तों के साथ नहाने गया था. पूरे गांव में मातम का माहौल है.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर में बारिश के कारण जगह-जगह बने गड्ढों और पोखरों को तुरंत बंद कराया जाए या उनकी घेराबंदी की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाएं न हों. लोगों का कहना है कि आश्रम के पास यह पोखर पिछले कई दिनों से भरी हुई है और बच्चे अक्सर यहां नहाने आते हैं.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में अभिभावक अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें और उन्हें गहरे पानी, तालाब और गड्ढों के पास जाने से रोकें. सरमथुरा थाना अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच जारी है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर बरसात में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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