Dholpur में चलेगा बुलडोजर, रेलवे स्टेशन से हाईवे को जोड़ने को लेकर बनेगी नई 2 लाइन सड़क

Published: Aug 08, 2025, 12:07 IST | Updated: Aug 08, 2025, 12:07 IST

Dholpur News: शहर के नगर परिषद ने मास्टर प्लान के तहत रेलवे स्टेशन से लाल बाजार, हनुमान चौराहा और धूलकोट होते हुए नेशनल हाईवे तक नई सड़क बनाने की रूपरेखा तैयार कर ली है. इस सड़क का निर्माण 40 और 50 फुट चौड़ाई में किया जाएगा.

इसी के साथ रोड के बीच में छोटा डिवाइडर बनाया जाएगा, जिससे व्यापारियों और खरीदारों को कोई असुविधा न हो. नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि स्टेट टाइम की बिल्डिंग लाइन से आगे के सभी अतिक्रमण चिन्हित कर दिए गए हैं. रेलवे स्टेशन से हनुमान तिराहे तक 50 फीट की सड़क बनेगी. इसमें सेंट्रल लाइन से दोनों ओर 25-25 फुट तक अतिक्रमण हटाया जाएगा.

अतिक्रमण हटाने के दौरान पट्टा धारियों को उचित मुआवजा दिया जाएगा. हनुमान चौराहे से धूलकोट होते हुए नेशनल हाईवे तक 40 फुट की सड़क बनाई जाएगी. इसमें सेंट्रल लाइन से दोनों ओर 20-20 फुट तक अतिक्रमण हटाया जाएगा.

क्या बोले आयुक्त अशोक शर्मा

आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि पूर्व में सराय गजरा रोड पर जो अतिक्रमण हटाए गए थे, वहां सीसी रोड मंजूर कर दी गई है. इसके दोनों ओर नालियों का निर्माण किया जाएगा.

इस पूरी परियोजना पर अगले 7 दिनों में कार्य शुरू किया जाएगा. सड़क निर्माण पर 7 करोड़ रुपये और सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह परियोजना शहर के यातायात को सुगम बनाने और शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

