/Dholpur: पत्नी की हत्या पति 17 महीने से था फरार, अब आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Dholpur News: राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दहेज हत्या के मामले में 17 महीने से फरारी काट रहे 15 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी की पहचान महावीर पुत्र मौहर सिंह, निवासी हिंडौन, जिला करौली के रूप में हुई है. आरोपी को न्यायालय द्वारा पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका था. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

SP के स्पेशल अभियान से पकड़ा गया इनामी

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिले में फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रखा है. इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर कृष्णराज जांगिड़ RPS के निर्देशन में सदर थाना और शहर वृत्त की संयुक्त टीम गठित की गई थी. टीम में SHO महेश मीना, ASI भरतसिंह, कानि. धर्मा और कानि. जीतेन्द्र को शामिल किया गया. टीम ने पिछले कई दिनों से आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने का काम शुरू किया था.

क्या था मामला?

CO सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि 11 फरवरी 2025 को थाना सदर में मृतका बबिता के पिता बासुदेव पुत्र किलौला , निवासी बड़ का पूरा की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 50/2025 दर्ज हुआ था. मुकदमा BNS की धारा 80, 85(2) के तहत दर्ज किया गया.

आरोप है कि महावीर ने दहेज को लेकर पत्नी बबिता की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के बाद फरार हो गया. घटना के बाद से ही आरोपी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था.

गुजरात से हिंडौन तक का सफर

गिरफ्तारी से बचने के लिए महावीर अपना ठिकाना लगातार बदल रहा था. पूछताछ में सामने आया कि वह पिछले कई महीनों से गुजरात में मजदूरी कर रहा था. कभी सूरत तो कभी अहमदाबाद में छिपकर काम करता था.

जब पुलिस का दबाव बढ़ा तो वह वापस राजस्थान आ गया और अपने गांव के पास हिंडौन क्षेत्र में रिश्तेदारों के यहां छिप गया.

तकनीकी और मुखबिर तंत्र से हुआ खुलासा

CO सिटी ने बताया कि आरोपी का मोबाइल बंद था, इसलिए लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी. ऐसे में पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. तकनीकी टीम ने आरोपी के परिजनों और जानकारों पर नजर रखी.

इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी हिंडौन के एक गांव में रुका है. इस पर टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी पर SP धौलपुर द्वारा 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

आगे की कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपी महावीर को न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर हत्या में प्रयुक्त हथियार और अन्य साक्ष्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है. SP विकास सांगवान ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि जिले में फरार अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

