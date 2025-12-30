Zee Rajasthan
Dholpur: नाबालिग से रेप करने का आरोपी गिरफ्तार, बुर्का पहन लिपस्टिक लगाकर वृंदावन में था रहता

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में 16 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को वृंदावन से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बुर्का पहनकर और लिपस्टिक लगाकर छुपा हुआ था. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Bhanu sharma
Published: Dec 30, 2025, 03:20 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 03:20 PM IST

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके की पोखर कॉलोनी में 15 दिसंबर को नौकरी का झांसा देकर 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिसोदिया को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार किया है. आरोपी बुर्का पहनकर और लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में छुपा हुआ बैठा था.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया बर्खास्त आरएसी के जवान रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिसोदिया ने 15 दिसंबर 2025 को बसेड़ी थाना इलाके की 16 साल की नाबालिग लड़की एवं उसके भाई को जेल पुलिस में नौकरी का झांसा देकर अपने घर पर बुलाया था. आरोपी ने नाबालिग के भाई को बाजार भेज दिया था.

इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. लड़की के चीखने चिल्लाने पर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंच गए. तत्कालीन समय पर कॉलोनी के लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था.

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान शुरू किया. नाबालिग के पर्चा बयान लेकर पुलिस आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी लेकिन हर बार आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था.

गिरफ्तारी पर किया ईनाम घोषित
इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 10000 का इनाम घोषित कर दिया. पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने स्वरूप बदलना शुरू कर दिया. आरोपी की लोकेशन आगरा लखनऊ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर समेत अन्य स्थानों पर ट्रेस हुई थी लेकिन शातिर किस्म का आरोपी हर बार पुलिस को चकमा दे रहा था.

एसपी ने बताया कोतवाली पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल मनोज गुर्जर को मुखबिर से सटीक लोकेशन प्राप्त हुई कि आरोपी उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में भेष बदलकर रह रहा है. पुलिस की स्पेशल टीम को मौके पर भेजा गया. पुलिस टीम ने आरोपी को वृंदावन से गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि घटना के संदर्भ में आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.

बुर्का पहनकर एवं लिपिस्टिक लगाकर बन गया था महिला
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया शातिर किस्म का अपराधी रामभरोसी उर्फ राजेंद्र पुलिस से बचने के लिए हर बार भेष बदल रहा था. कभी ट्रैक सूट तो कभी जैकेट पहनकर वीआईपी ऑफिसर बन जाता था. अधिकतर आरोपी पुलिस का ऑफिसर बोलकर खुद को प्रदर्शित करता था.

एसपी की बेहतर रणनीति से मिली कामयाबी
15 दिसंबर 2025 को नाबालिग के साथ हैवानियत की घटना होने के बाद घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान इस मामले को लेकर काफी सख्त हो गए. आरोपी को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया. आखिर में आरोपी को वृंदावन शहर से गिरफ्तार कर पुलिस को कामयाबी मिल गई.

पोक्सो के कई मामले दर्ज
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया आरोपी रामभरोसी उर्फ राजेंद्र चरित्र की दृष्टि से काफी गिरा हुआ है. पूर्व में पॉक्सो मुकदमा की वजह से आरोपी को आरएसी की नौकरी से बर्खास्त किया गया है. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ महिला उत्पीड़न के अन्य मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने निकाला जुलूस
चूंकि इस घटना ने काफी तूल पकड़ा था। घटना होने के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने आरोपी के निवास वाले मौहल्ले में जुलूस निकाला. इस घटना के बाद एक समाज में आक्रोश था. समाज के लोग लामबंद होकर धरना और प्रदर्शन पर उतारू हो गए थे.

शहर विधायक शोभारानी कुशवाहा एवं उनके पति पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा समेत तमाम कुशवाहा समाज के नेता इस मामले को लेकर आक्रोशित थे. घटना को लेकर कुशवाहा समाज 4 जनवरी को बड़े आंदोलन की भी तैयारी कर रहा था.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी.

