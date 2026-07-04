/Dholpur: मानदेय बढ़ाने की मांग पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सामूहिक हड़ताल शुरू

Bari, Dholpur News: महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी सैकड़ो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज से सामूहिक हड़ताल पर चली गई है. दो दिन पूर्व इन कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ को सौंप था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर सभी कार्यकर्ता और सहयोगिनी सामूहिक हड़ताल पर चली गई है.

सामूहिक हड़ताल का निर्णय लेने के बाद शहर की राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर पर एकत्रित हुई ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनियों ने बताया की सरकार उन्हें अल्प मानदेय देती है. पूरे महीने में कार्यकर्ता को ₹9000 और सहयोगिनी को ₹6000 मिलते हैं, जिससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है.

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सालों से की जा रही सरकार से मांग

महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हर सरकारी काम में लगाया जाता है, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाता. इसको लेकर वर्षों से सरकार से मांग कर रही है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही. ऐसे में प्रदेश संगठन के आव्हान पर सामूहिक हड़ताल का निर्णय लिया है.

सामूहिक हड़ताल का फैसला

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि 15 वर्ष से इस सेवा में हैं. उनका मानदेय 9000 है, जबकि अधिकारियों को कई हजार रुपये तनख्वाह मिलती है. नींव की ईंट की कोई वैल्यू नहीं है. पूर्व की सरकारों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया. अब सरकार से आस थी लेकिन ढाई साल से अधिक का समय बीत गया. उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया.

संगठन ने कई बार ज्ञापन दिए, विरोध-प्रदर्शन किया. ऐसे में अब सुनवाई नहीं होने पर सामूहिक हड़ताल का फैसला लिया है और जब तक सरकार सुनवाई नहीं करती किसी भी केंद्र पर कोई काम नहीं किया जाएगा. राजराजेश्वरी माता रानी से भी कार्यकर्ताओं ने अर्जी लगाकर प्रार्थना की और सरकार के सद्बुद्धि की कामना की.