Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बाड़ी में ट्रैफिक बेकाबू! कोर्ट कैंपस तक जाम, SDM से पार्किंग खोलने की मांग

Rajasthan news: बाड़ी शहर में अतिक्रमण और पार्किंग न होने से जाम का संकट बढ़ गया है, जो कोर्ट कैंपस तक पहुंच गया है. वकीलों ने SDM से शिकायत कर, कोतवाली की पुरानी बिल्डिंग को वाहनों की पार्किंग के लिए खोलने की मांग की है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Bhanu sharma
Published: Nov 17, 2025, 04:03 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 04:03 PM IST

Trending Photos

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां
8 Photos
jaipur news

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!
7 Photos
PM Kisan Yojana

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?

बाड़ी में ट्रैफिक बेकाबू! कोर्ट कैंपस तक जाम, SDM से पार्किंग खोलने की मांग

Dholpur news: बाड़ी शहर में यातायात की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है. मुख्य बाज़ार से लेकर अंबेडकर सर्किल, हॉस्पिटल रोड, सीताराम बाजार और सब्जी मंडी क्षेत्रों में घंटों तक जाम लगा रहना अब आम बात हो गई है. इस समस्या के लिए मुख्य रूप से दुकानदारों द्वारा किया गया स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण, साथ ही ठेल-ढकेल वालों की मनमानी जिम्मेदार है.

प्रशासनिक क्षेत्र भी नहीं सुरक्षित

नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. अब जाम की समस्या शहर के मुख्य बाजार से निकलकर किला परिसर स्थित कोर्ट कैंपस और प्रशासनिक क्षेत्र तक भी पहुंच गई है. कोर्ट कैंपस में सड़क पर हो रही वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से परेशान वकीलों ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी से इसकी शिकायत की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

Parking टेंडर खत्म होने से बढ़ी मुसीबत

बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि पूर्व में नगर पालिका कोर्ट के बाहर सड़क पर टेंडर देकर पार्किंग करवाती थी, जिससे गाड़ियां व्यवस्थित रहती थीं और यातायात प्रभावित नहीं होता था. उन्होंने कहा, "पिछले एक वर्ष से नगर पालिका ने उक्त टेंडर को समाप्त कर दिया है. अब हर कोई बाइक और गाड़ियों को अस्त-व्यस्त लगाता है, जिससे मार्ग सकरा हो जाता है और बड़े वाहन आने पर जाम लग जाता है. वकीलों ने SDM से निवेदन किया है कि किला परिसर में स्थित कोतवाली थाने की पुरानी बिल्डिंग, जो अब खाली पड़ी है, उसे वाहनों के पार्किंग के लिए खोला जाए, ताकि मार्ग अवरुद्ध न हो.

अधिवक्ता राकेश अजर ने चेतावनी दी कि यह समस्या पूरे शहर में फैली हुई है और इसका निस्तारण बेहद जरूरी है, अन्यथा आने वाले दिनों में हालात और भी बुरे हो जाएंगे, जिसका समाधान करना मुश्किल होगा.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news