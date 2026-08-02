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28 जुलाई को CM की 177 करोड़ की घोषणाओं पर BJP नेत्री ने जताया आभार, MLA पर लगाए गंभीर आरोप

धौलपुर के राजाखेड़ा में भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया. उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को मनियां में आयोजित आमसभा में मुख्यमंत्री ने जिले में करीब 177 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Bhanu sharma
Published:Aug 02, 2026, 07:21 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 07:21 PM IST
28 जुलाई को CM की 177 करोड़ की घोषणाओं पर BJP नेत्री ने जताया आभार, MLA पर लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: Dholpur News

Rajakhera, Dholpur News: राजस्थान भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने जगन भवन स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर 28 जुलाई को राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई विकास कार्यों की घोषणाओं एवं लोकार्पण पर आभार व्यक्त किया.

उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को मनियां में आयोजित आमसभा में मुख्यमंत्री ने राजाखेड़ा समेत पूरे धौलपुर जिले के लिए तकरीबन 177 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. साथ ही राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा की.

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177 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
लोकार्पण किए गए कार्यों में 220 केवीए जीएसएस मनियां का निर्माण एवं संबंधित लाइन, जारह में 33 केवीए जीएसएस, नागर मिठावली में एनीकट तथा नगरपालिका राजाखेड़ा में एफ एस टी पी शामिल थे.

घोषणाओं में रांडोली रपट पर 15 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण, 15 करोड़ रुपये की लागत से मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी की स्थापना के लिए 37 बीघा भूमि का आवंटन, माता रैहना वाली एवं लाठवाली मंदिरों के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये और फूलपुर-मनियां स्टेडियम के विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है.

विकास कार्यों का सार्वजनिक ब्यौरा देने की मांग
प्रेस वार्ता के दौरान नीरजा अशोक शर्मा ने बिना नाम लिए क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं और जातिगत विद्वेष की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने विधायक से राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में अब तक कराए गए विकास कार्यों का सार्वजनिक ब्यौरा देने की मांग की. साथ ही विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार करने और क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर होने वाले अतिक्रमणों के लिए उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए.

विकास कार्यों से क्षेत्रीय विधायक बौखलाए हुए हैं…

भाजपा नेत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों से क्षेत्रीय विधायक बौखलाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और भविष्य में भी विकास कार्यों का क्रम जारी रहेगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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