/Dholpur: खेत में मिला अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव, पहचान छुपाने के लिए चेहरा गया जलाया

Dholpur Crime: राजस्थान के धौलपुर के सैंपऊ थाना इलाके में घड़ी चटोला गांव के नजदीक आरी रोड पर खेत में करीब 30 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ से जलाए जाने के निशान पाए गए हैं. ऐसे में हत्या की आशंका जताई जा रही है.

डेड बॉडी की शिनाख्त होने के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. मृतक की पहचान सुरेंद्र पुत्र नंदीलाल निवासी जगनेर, जिला आगरा के रूप में हुई है. मृतक के भाई मुकेश ने बताया सुरेंद्र करीब छह दिन पूर्व 25 मई को घर से लापता हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी.

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रविवार को उसका शव खेतों में पड़े होने की सूचना मिली है. उधर मामले की सूचना मिलते ही सीओ अनूप कुमार और सैंपऊ थाना प्रभारी प्रमेन्द्र कुमार रावत पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, मृतक का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है और चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ डालने जैसे निशान दिखाई दिए हैं. इससे मामला और अधिक संदिग्ध हो गया है. आशंका जताई जा रही है कि पहचान छिपाने या साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही हो सकेगा.

एफएसएल टीम कर रही जांच

घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करेगी. पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी जांच-पड़ताल कर रही है और मृतक के पिछले कुछ दिनों के गतिविधि क्रम की जानकारी जुटाई जा रही है.

युवक का शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जुट गई. घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और मामले का शीघ्र खुलासा करने का दावा कर रही है.

सीओ अनूप कुमार ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है. मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके है. मामले का शीघ्र खुलासा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.