Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /Dholpur: खेत में मिला अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव, पहचान छुपाने के लिए चेहरा गया जलाया

Dholpur: खेत में मिला अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव, पहचान छुपाने के लिए चेहरा गया जलाया

Rajasthan Crime: राजस्थान के धौलपुर के सैंपऊ थाना इलाके में खेत में करीब 30 साल के युवक का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhanu sharma
Published: May 31, 2026, 09:02 PM|Updated: May 31, 2026, 09:02 PM
Dholpur: खेत में मिला अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव, पहचान छुपाने के लिए चेहरा गया जलाया
Image Credit: Rajasthan Crime

Dholpur Crime: राजस्थान के धौलपुर के सैंपऊ थाना इलाके में घड़ी चटोला गांव के नजदीक आरी रोड पर खेत में करीब 30 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ से जलाए जाने के निशान पाए गए हैं. ऐसे में हत्या की आशंका जताई जा रही है.

डेड बॉडी की शिनाख्त होने के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. मृतक की पहचान सुरेंद्र पुत्र नंदीलाल निवासी जगनेर, जिला आगरा के रूप में हुई है. मृतक के भाई मुकेश ने बताया सुरेंद्र करीब छह दिन पूर्व 25 मई को घर से लापता हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार को उसका शव खेतों में पड़े होने की सूचना मिली है. उधर मामले की सूचना मिलते ही सीओ अनूप कुमार और सैंपऊ थाना प्रभारी प्रमेन्द्र कुमार रावत पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, मृतक का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है और चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ डालने जैसे निशान दिखाई दिए हैं. इससे मामला और अधिक संदिग्ध हो गया है. आशंका जताई जा रही है कि पहचान छिपाने या साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही हो सकेगा.

एफएसएल टीम कर रही जांच
घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करेगी. पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी जांच-पड़ताल कर रही है और मृतक के पिछले कुछ दिनों के गतिविधि क्रम की जानकारी जुटाई जा रही है.

युवक का शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जुट गई. घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और मामले का शीघ्र खुलासा करने का दावा कर रही है.

सीओ अनूप कुमार ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है. मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके है. मामले का शीघ्र खुलासा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में आगामी 3 घंटों में 24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

भयंकर गर्मी का देसी तोड़! पेट को रखे ठंडा-ठंडा कूल-कूल, आजमाएं दादी-नानी वाली यह खास रेसिपी

बारिश आते ही जन्नत बन जाता है राजस्थान, इन जगहों पर मिलता है स्वर्ग जैसा सुकून!

मुंह का कम खुलना और बार-बार छाले हो सकते हैं कैंसर के संकेत, डॉक्टरों ने दी बड़ी सलाह

क्या आपने सुना है पालर पानी का नाम? रेगिस्तान में सदियों से बुझा रहा प्यास

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: ड्रग्स माफिया पर मंत्री जोगाराम पटेल का वार, बोले-दीपावली तक पूरा होगा ये प्रोजेक्ट

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

राजस्थान में दिन में अंधेरा, शाम को हुई भारी बारिश, आने वाले 3 घंटों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट

बीकानेर में रेत का रौद्र तांडव! विशाल बवंडर ने दिन को बनाया रात, Watch Video

Rajasthan News: जैसलमेर में छोटूसिंह भाटी ने किया आधुनिक लाइब्रेरी का लोकार्पण, मेधावी छात्र हुए सम्मानित

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जिलों में रेड अलर्ट, पीली और काली आंधी के लिए रहें तैयार, घर से निकलने से पढ़े IMD की चेतावनी

Rajasthan News: पांडुपोल हनुमान मंदिर, जहां भीम ने गदा मारकर बनाया था पहाड़ों के बीच रास्ता, जानें पूरी कहानी

Rajasthan News: शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ी का दुरुपयोग, अवैध बत्ती लगाकर युवक-युवतियां घूमते मिले, जांच जारी

बांसवाड़ा में विवाहिता पर सिरफिरे युवक ने ब्लेड से किया जानलेवा हमला, आए 25 टांके

Rajasthan News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप पहुंचीं स्वर्णनगरी, करेंगी इन जगहों का भ्रमण

पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले-60 साल किसानों के साथ हुआ छलावा

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

जैसलमेर में दिन में छा गया घोर अंधेरा, तेज रफ्तार से चली काली-पीली आंधी

जोधपुर में पुरानी रंजिश बनी खूनी संघर्ष की वजह, बीच-बचाव करने आई गर्भवती बहन को मारी लात

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

अगले 3 घंटे बेहद अहम, इन जिलों में मेघगर्जन और बारिश का खतरा

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

जोधपुर में जहां कभी महिलाएं भरती थीं पानी, आज वहां सेल्फी लेने पहुंचते हैं पर्यटक

राजस्थान में मेघगर्जन, आंधी और बारिश का ट्रिपल अटैक, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: अगले 3 घंटे भारी! चित्तौड़गढ़-बीकानेर और नागौर समेत 7 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

बाजार खुलते ही ढेर हुआ सोना, जयपुर में धड़ाम हुए गोल्ड के दाम, जानें सर्राफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत

कुछ घंटों की आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही! अंधेरे में डूबे हजारों घर, जोधपुर डिस्कॉम को करोड़ों का नुकसान

राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

अहमदाबाद में IPL फाइनल का फीवर, लेकिन फैंस को खलेगी राजस्थान के इस 'धाकड़' खिलाड़ी की कमी!

Rajasthan Weather: चित्तौड़गढ़ में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश, कई क्षेत्रों में बिजली गुल, पढ़ें पूरी अपडेट

राजस्थान में पलटा मौसम, धूलभरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी

सीकर में आवारा सांडों का आतंक, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत

दिल्ली-मुंबई के ब्रांड्स भी पड़ जाएंगे फीके, राजस्थान के इन बाजारों में मिलेगा सबसे यूनिक वेडिंग ड्रेस!

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

Tags:
Rajasthan Crime
Dholpur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बॉर्डर पर देश सेवा का पाठ पढ़ेंगे राजस्थान के 15 युवा, CM ने 'माय भारत स्वयंसेवकों' को दी शुभकामनाएं

बॉर्डर पर देश सेवा का पाठ पढ़ेंगे राजस्थान के 15 युवा, CM ने 'माय भारत स्वयंसेवकों' को दी शुभकामनाएं

cm bhajanlal sharma
2

प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाने पर युवाओं को मिलेगा 1 करोड़ तक का बिना ब्याज लोन: सीएम भजनलाल

cm bhajanlal sharma
3

झुंझुनूं में चिड़ावा रतनशहर ट्रैक पर मिला 25 वर्षीय दीपक का शव, परिजनों में मचा कोहराम

Jhunjhunu News
4

सवाईमाधोपुर में विवाहिता का संदिग्ध मौत, भाई से बोली थी- मुझे यहां से ले जाओ

Sawai Madhopur News
5

Dholpur: खेत में मिला अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव, पहचान छुपाने के लिए चेहरा गया जलाया

Rajasthan Crime