धौलपुर में सुहागरात का अजीब मामला, दुल्हन बहन संग रात में हुई फरार

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पिपेहरा गांव में अजीब मामला देखने को मिला है. सुहागरात को दुल्हन पति और उसके सभी परिजनों को खाने सब्जी में नशीला पदार्थ खिलाकर रात में ही घर से बड़ी बहन के साथ फरार हो गई. सुबह जब परिजनों को होश आया तो घर में सामान बिखरा हुआ देख होश उड़ गए. पति एवं अन्य परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले से पुलिस को अवगत कराया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देख दुल्हन उसकी बड़ी बहन एवं बिचौलियों को पकड़ने के लिए दबिश दी.

पिपहेरा गांव निवासी सोनू कुमार पुत्र सुरेश सिंह ने बताया 6 दिसंबर 2025 को उसकी शादी झारखंड की युवती मंजू के साथ आगरा में संपन्न हुई थी. कोर्ट मैरिज के साथ मंदिर में शादी की रस्में अदा हुई थी. शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन को विदा करा कर घर लेकर आ गए. घर पर भी शादी की सभी रस्में निभाई गई. दुल्हन ने पहली बार परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाया था. खाने के अंदर दुल्हन मंजू एवं उसकी बड़ी बहन ने कोई नशीला पदार्थ मिला दिया. सोनू ने बताया कि पहली रात होने की वजह से उसके काफी अरमान थे. खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए. सोनू एवं उसकी पत्नी मंजू भी एक कमरे में आराम करने चले गए.

करीब रात 11:00 बजे के आसपास घर के सभी सदस्य अचेत और बेहोश हो गए. परिवार के सभी लोग बेहोश हो जाने के बाद दुल्हन मंजू एवं उसकी बड़ी बहन ने अलमारी बक्सों की तलाशी ली लेकिन सामान उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ. घर गृहस्थी के सामान को मकान में फेंककर दुल्हन एवं उसकी बड़ी बहन फरार हो गई.

मंगलवार सुबह परिजनों को होश आया. दुल्हन एवं उसकी बड़ी बहन घर से गायब होने के साथ सामान बिखरा हुआ देख परिजनों के होश उड़ गए. पति सोनू एवं उसके पिता सुरेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिन्हें परिजनों ने बसई नवाब सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की सूचना मिलने के बाद बसई नवाब चौकी इंचार्ज वीर विक्रम सिंह मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना कर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया. एफएसएल टीम ने खाद्य सामग्री के नमूने लिए हैं. वहीं, सोनू एवं उसके पिता सुरेश की सेहत में सुधार होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई.

एक लाख 20 हजार में हुआ सौदा

पीड़ित युवक सोनू ने बताया आगरा में किसी रिश्तेदार के जरिए जरिए यह रिश्ता झारखंड की युवती मंजू के साथ एक लाख बीस हजार रुपए में तय कराया था. पूरी राशि दुल्हन मंजू के परिजनों को सौंपी गई थी. इसके अलावा शादी में और भी अतिरिक्त खर्च आया था. 6 दिसंबर 2025 को कोर्ट मैरिज एवं मंदिर में शादी हुई थी लेकिन पहली रात को दुल्हन खाद्य पदार्थ में नशीला पदार्थ खिलाकर एवं उसे छोड़कर घर से फरार हो गई.

कर्ज लेकर की थी शादी

पीड़ित सोनू ने बताया उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है. शादी करने के लिए उसके पिता सुरेश ने करीब 3 लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें से नगद दुल्हन पक्ष को दे दिए थे. वहीं इसके अतिरिक्त करीब 1 लाख का अतिरिक्त खर्च शादी में आया था. वसई नवाब चौकी इंचार्ज वीर विक्रम सिंह ने बताया मामले की गंभीरता को देख पुलिस ने टीम गठित की है. पुलिस ने दबिश देकर शादी कराने वाले बिचौलिया को पूछताछ आदि के लिए हिरासत में लिया है. दुल्हन एवं उसकी बड़ी बहन की पुलिस तलाश कर रही है.

