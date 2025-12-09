Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

धौलपुर में सुहागरात का अजीब मामला, दुल्हन बहन संग रात में हुई फरार

Dholpur News: धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पिपेहरा गांव में सुहागरात पर अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया. शादी के बाद पहली रात दुल्हन मंजू ने अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर पति सोनू और उसके परिवार को खाने खिलाया और वहां से दोनों फरार हो गई.   
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhanu sharma
Published: Dec 09, 2025, 08:19 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 08:19 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं ऊंट को संस्कृत में क्या कहते हैं ? बेहद अनोखा है नाम
7 Photos
Camel Sanskrit name

क्या आप जानते हैं ऊंट को संस्कृत में क्या कहते हैं ? बेहद अनोखा है नाम

राजस्थान में टूटा कड़ाके की सर्दी का रिकॉर्ड! जानें 10 सबसे ठंडे शहरों के नाम
6 Photos
Rajasthan coldest cities

राजस्थान में टूटा कड़ाके की सर्दी का रिकॉर्ड! जानें 10 सबसे ठंडे शहरों के नाम

राजस्थान के पशुपालक गाय-भैेसों को खिलाएं ये खास चीजें, बाल्टियां भर-भर देंगी दूध!
7 Photos
Do You Know

राजस्थान के पशुपालक गाय-भैेसों को खिलाएं ये खास चीजें, बाल्टियां भर-भर देंगी दूध!

अजमेर में दिखा हार-पीला कबूतर, मादा को रिझाने के लिए पेड़ पर ही शुरू कर देता है डांस
6 Photos
Ajmer news

अजमेर में दिखा हार-पीला कबूतर, मादा को रिझाने के लिए पेड़ पर ही शुरू कर देता है डांस

धौलपुर में सुहागरात का अजीब मामला, दुल्हन बहन संग रात में हुई फरार

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पिपेहरा गांव में अजीब मामला देखने को मिला है. सुहागरात को दुल्हन पति और उसके सभी परिजनों को खाने सब्जी में नशीला पदार्थ खिलाकर रात में ही घर से बड़ी बहन के साथ फरार हो गई. सुबह जब परिजनों को होश आया तो घर में सामान बिखरा हुआ देख होश उड़ गए. पति एवं अन्य परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले से पुलिस को अवगत कराया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देख दुल्हन उसकी बड़ी बहन एवं बिचौलियों को पकड़ने के लिए दबिश दी.

पिपहेरा गांव निवासी सोनू कुमार पुत्र सुरेश सिंह ने बताया 6 दिसंबर 2025 को उसकी शादी झारखंड की युवती मंजू के साथ आगरा में संपन्न हुई थी. कोर्ट मैरिज के साथ मंदिर में शादी की रस्में अदा हुई थी. शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन को विदा करा कर घर लेकर आ गए. घर पर भी शादी की सभी रस्में निभाई गई. दुल्हन ने पहली बार परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाया था. खाने के अंदर दुल्हन मंजू एवं उसकी बड़ी बहन ने कोई नशीला पदार्थ मिला दिया. सोनू ने बताया कि पहली रात होने की वजह से उसके काफी अरमान थे. खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए. सोनू एवं उसकी पत्नी मंजू भी एक कमरे में आराम करने चले गए.

करीब रात 11:00 बजे के आसपास घर के सभी सदस्य अचेत और बेहोश हो गए. परिवार के सभी लोग बेहोश हो जाने के बाद दुल्हन मंजू एवं उसकी बड़ी बहन ने अलमारी बक्सों की तलाशी ली लेकिन सामान उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ. घर गृहस्थी के सामान को मकान में फेंककर दुल्हन एवं उसकी बड़ी बहन फरार हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मंगलवार सुबह परिजनों को होश आया. दुल्हन एवं उसकी बड़ी बहन घर से गायब होने के साथ सामान बिखरा हुआ देख परिजनों के होश उड़ गए. पति सोनू एवं उसके पिता सुरेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिन्हें परिजनों ने बसई नवाब सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की सूचना मिलने के बाद बसई नवाब चौकी इंचार्ज वीर विक्रम सिंह मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना कर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया. एफएसएल टीम ने खाद्य सामग्री के नमूने लिए हैं. वहीं, सोनू एवं उसके पिता सुरेश की सेहत में सुधार होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई.

एक लाख 20 हजार में हुआ सौदा
पीड़ित युवक सोनू ने बताया आगरा में किसी रिश्तेदार के जरिए जरिए यह रिश्ता झारखंड की युवती मंजू के साथ एक लाख बीस हजार रुपए में तय कराया था. पूरी राशि दुल्हन मंजू के परिजनों को सौंपी गई थी. इसके अलावा शादी में और भी अतिरिक्त खर्च आया था. 6 दिसंबर 2025 को कोर्ट मैरिज एवं मंदिर में शादी हुई थी लेकिन पहली रात को दुल्हन खाद्य पदार्थ में नशीला पदार्थ खिलाकर एवं उसे छोड़कर घर से फरार हो गई.

कर्ज लेकर की थी शादी
पीड़ित सोनू ने बताया उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है. शादी करने के लिए उसके पिता सुरेश ने करीब 3 लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें से नगद दुल्हन पक्ष को दे दिए थे. वहीं इसके अतिरिक्त करीब 1 लाख का अतिरिक्त खर्च शादी में आया था. वसई नवाब चौकी इंचार्ज वीर विक्रम सिंह ने बताया मामले की गंभीरता को देख पुलिस ने टीम गठित की है. पुलिस ने दबिश देकर शादी कराने वाले बिचौलिया को पूछताछ आदि के लिए हिरासत में लिया है. दुल्हन एवं उसकी बड़ी बहन की पुलिस तलाश कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news