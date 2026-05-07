/कूनो से 100 KM का सफर तय कर धौलपुर पहुंचा चीता, वन विभाग अलर्ट

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके में मंगलवार को वन्यजीव इतिहास का नया अध्याय जुड़ गया. टेरिटोरियल वन क्षेत्र के नवलपुरा, भेड़कापुरा और चंदेलीपुरा के जंगलों में चीते की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. खास बात यह है कि चीते की धौलपुर में उपस्थिति का पता किसी किसान या ग्रामीण की सूचना से नहीं, बल्कि रेडियो कॉलर से मिली सटीक लोकेशन के जरिए चला.

कूनो नेशनल पार्क से चीते के मूवमेंट को ट्रैक कर रही कूनो की टीम को रेडियो कॉलर के सिग्नल धौलपुर की सीमा में मिले. सिग्नल कंफर्म होते ही वन विभाग को अलर्ट किया गया. सूचना मिलते ही रेंजर देवेंद्र चौधरी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. इलाके में कैमरा ट्रैप लगाए गए और 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी जिसके बाद वन विभाग को चीते के दीदार हो ही गया जंगलों में पत्थर की दीवार के बगल से साफ दिखाई दिया. कूनो से आया चीता, जिसे वन अधिकारियों द्वारा अपने कमरे में कैद किया और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी.

100 किमी का सफर तय कर पहुंचा कूनो से

वन अधिकारियों के मुताबिक यह चीता कूनो नेशनल पार्क से निकला है। कूनो से सरमथुरा की हवाई दूरी करीब 100 किलोमीटर है. माना जा रहा है कि नया टेरिटरी की तलाश में चीता चंबल के बीहड़ों से होते हुए धौलपुर के घने जंगलों तक पहुंचा है.

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5 टाइगर का पहले से ही मूवमेंट,'बिग कैट्स' का बसेरा

धौलपुर के सर्वत्र क्षेत्रीय जंगल वैसे भी वन्यजीवों से समृद्ध हैं. यहां पिछले काफी समय से 5 टाइगर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है. इसके अलावा इन जंगलों में बड़ी संख्या में पैंथर यानी तेंदुआ पहले से मौजूद है. साथ ही भालू, जंगली सूअर, भेड़िया, हिरण, नीलगाय हाइना सहित कई वन्यजीव इस क्षेत्र में विचरण करते हैं. चीते की आमद ने यह साबित कर दिया है कि धौलपुर का इकोसिस्टम अब एपेक्स प्रीडेटर के लिए भी पूरी तरह मुफीद है.

धौलपुर के लिए 'वरदान' साबित हो सकता है चीता

कूनो के बाद धौलपुर देश का दूसरा जिला बन सकता है जहां चीता देखा जा सके. सरमथुरा, वन विहार, मचकुण्ड और चंबल के बीहड़ों को जोड़कर 'बिग कैट लैंडस्केप' विकसित किया जा सकता है. इससे गाइड, जिप्सी चालक, होम-स्टे जैसे सैकड़ों रोजगार के अवसर खुलेंगे.

जैव-विविधता का बैलेंस होगा मजबूत

चीता और टाइगर जैसे शीर्ष शिकारी के आने से हिरण, नीलगाय और जंगली सूअर की आबादी प्राकृतिक रूप से नियंत्रित होगी. इससे जंगल का फूड चेन बैलेंस और बेहतर होगा.

संरक्षण को मिलेगा नया बजट

धौलपुर का इलाका रणथंभौर, कूनो और माधव नेशनल पार्क के बीच 'वाइल्डलाइफ कॉरिडोर' का काम करता है. 5 टाइगर और चीते की मौजूदगी के बाद इस पूरे लैंडस्केप को प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता के तहत स्पेशल फंड मिलने की संभावना बनी.