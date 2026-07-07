/धौलपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, पहले पत्थर चले फिर गूंजे गोलियों के धमाके

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटला मोहल्ले में दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ. पहले दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और इसके बाद कुछ लोगों ने अवैध तमंचे निकालकर दिनदहाड़े फायरिंग कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

कोटला मोहल्ले में सुबह अचानक माहौल बिगड़ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई. बात इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग इधर-उधर भागने लगे.

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पत्थरबाजी के बीच ही कुछ युवकों ने जेब से अवैध तमंचे निकाल लिए और हवा में फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया. लोग घरों के अंदर दुबक गए. करीब 20 मिनट तक इलाके में दहशत का माहौल बना रहा.

5 से 6 राउंड फायर

इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में बना लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कुछ लोग पहले पत्थरबाजी कर रहे हैं और बाद में तमंचे लहराते हुए फायरिंग कर रहे हैं. यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया.

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची तब तक दोनों पक्षों के लोग वहां से फरार हो चुके थे. पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खोखे बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि फायरिंग के दौरान 5 से 6 राउंड फायर किए गए.

कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि झगड़े की वजह पुरानी रंजिश है. दोनों पक्ष एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और पहले भी उनके बीच विवाद हो चुका है.

फरार आरोपियों की तलाश

पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है. संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा.

स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग की है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाए और अवैध हथियार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से मोहल्ले की शांति भंग हो रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.