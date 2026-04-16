/Dholpur News: पति ने पत्नी की पीट-पीट कर डाली हत्या, चरित्र को लेकर करता था शक

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के भूरा पुरा गांव में एक विवाहिता की पति ने की पीट-पीट कर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया.

मायके पक्ष द्वारा पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. मृतका की शिनाख्त मथुरा पत्नी दिनेश कुशवाह के रूप में हुई है. मृतका की छोटी बहन गुड़िया ने बताया कि साल 2011 में पिता ने बड़ी बहन की शादी भूरा पुरा गांव निवासी दिनेश के साथ संपन्न की थी.

शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी में चरित्र को लेकर विवाद शुरू हो गया. गुड़िया ने आरोप लगाया कि बड़ी बहन मथुरा का पति दिनेश चरित्र को लेकर शक करता रहता था. गत 3 साल से ज्यादा परेशान कर रहा था, उसकी पिटाई करता था.

15 अप्रैल की रात्रि को शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया था. दोनों पति-पत्नी में फिर से चरित्र को लेकर कहासुनी हुई थी. आरोप है कि रात्रि को सरिया और लाठी से पीट-पीट कर मथुरा की हत्या कर दी गई.

गुड़िया के मुताबिक, रात को ही मायके पक्ष के लोगों को खबर लग गई थी. परिजन और पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही पति घर से फरार हो गया था. उधर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने झोपड़ी नुमा मकान से साक्ष्य एकत्रित किए हैं और अग्रिम कारवाई करने में जुट गई है.

वहीं, कोतवाली थाना क्षेत्र के तगावली गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.

जानकारी के अनुसार मृतका दुर्गावती पुत्री पूरन सिंह निवासी सीगपुरा थाना पोरसा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) का विवाह करीब पांच वर्ष पूर्व मुकेश पुत्र रामचरण निवासी तगावली थाना कोतवाली धौलपुर के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था.

मृतका के परिजनों ने बताया कि विवाह के दौरान मायके पक्ष द्वारा नगद राशि, सोने-चांदी के आभूषण, फर्नीचर और घरेलू सामान सहित पर्याप्त दान-दहेज दिया गया था.

आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था और अतिरिक्त एक लाख रुपये तथा मोटरसाइकिल की मांग करता रहा. इस मांग को लेकर विवाहिता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. इतना ही नहीं, मृतका के देवर द्वारा उसकी छोटी बहन से शादी करने का दबाव भी बनाया जा रहा था, जिसे लेकर परिवार में तनाव बना हुआ था.