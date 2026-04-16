Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Dholpur
  • /Dholpur News: पति ने पत्नी की पीट-पीट कर डाली हत्या, चरित्र को लेकर करता था शक

Dholpur News: पति ने पत्नी की पीट-पीट कर डाली हत्या, चरित्र को लेकर करता था शक

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके में पति ने पत्नी की  पीट-पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया. पति पत्नी के चरित्र पर शक करता था. 

Edited bySneha AggarwalReported byBhanu sharma
Published: Apr 16, 2026, 05:48 PM|Updated: Apr 16, 2026, 05:48 PM
Dholpur News: पति ने पत्नी की पीट-पीट कर डाली हत्या, चरित्र को लेकर करता था शक
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के भूरा पुरा गांव में एक विवाहिता की पति ने की पीट-पीट कर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया.

मायके पक्ष द्वारा पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. मृतका की शिनाख्त मथुरा पत्नी दिनेश कुशवाह के रूप में हुई है. मृतका की छोटी बहन गुड़िया ने बताया कि साल 2011 में पिता ने बड़ी बहन की शादी भूरा पुरा गांव निवासी दिनेश के साथ संपन्न की थी.

शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी में चरित्र को लेकर विवाद शुरू हो गया. गुड़िया ने आरोप लगाया कि बड़ी बहन मथुरा का पति दिनेश चरित्र को लेकर शक करता रहता था. गत 3 साल से ज्यादा परेशान कर रहा था, उसकी पिटाई करता था.

15 अप्रैल की रात्रि को शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया था. दोनों पति-पत्नी में फिर से चरित्र को लेकर कहासुनी हुई थी. आरोप है कि रात्रि को सरिया और लाठी से पीट-पीट कर मथुरा की हत्या कर दी गई.

गुड़िया के मुताबिक, रात को ही मायके पक्ष के लोगों को खबर लग गई थी. परिजन और पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही पति घर से फरार हो गया था. उधर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने झोपड़ी नुमा मकान से साक्ष्य एकत्रित किए हैं और अग्रिम कारवाई करने में जुट गई है.

वहीं, कोतवाली थाना क्षेत्र के तगावली गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.

जानकारी के अनुसार मृतका दुर्गावती पुत्री पूरन सिंह निवासी सीगपुरा थाना पोरसा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) का विवाह करीब पांच वर्ष पूर्व मुकेश पुत्र रामचरण निवासी तगावली थाना कोतवाली धौलपुर के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था.

मृतका के परिजनों ने बताया कि विवाह के दौरान मायके पक्ष द्वारा नगद राशि, सोने-चांदी के आभूषण, फर्नीचर और घरेलू सामान सहित पर्याप्त दान-दहेज दिया गया था.

आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था और अतिरिक्त एक लाख रुपये तथा मोटरसाइकिल की मांग करता रहा. इस मांग को लेकर विवाहिता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. इतना ही नहीं, मृतका के देवर द्वारा उसकी छोटी बहन से शादी करने का दबाव भी बनाया जा रहा था, जिसे लेकर परिवार में तनाव बना हुआ था.

मृतका ने चार माह पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद भी ससुराल पक्ष का व्यवहार नहीं बदला. परिजनों का आरोप है कि 15 अप्रैल 2026 को ससुराल पक्ष के कई सदस्यों ने मिलकर दुर्गावती के साथ बेरहमी से मारपीट की और बाद में गले में फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग तगावली पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया और मृतका का शव तक नहीं देखने दिया गया. मृतका के परिजनों ने महिला थाना में रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Dungarpur: 37 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, जिला पुलिस की टॉप-10 सूची में था शामिलSikar News: 7 साल की भतीजी से चाचा ने किया था रेप, आरोपी को मिली सजा

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में आज बारिश! इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

राजस्थान में सोना-चांदी के रेट ने उड़ाए होश, सराफा बाजार के भावों में आया बड़ा बदलाव!

जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

Photo: राजस्थान का वो ऐसा महल जो शाम ढलते ही बन जाता है परी लोक! दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

एक बार फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, 17 अप्रैल आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना

सीकर में फिर मौसम मारेगा गुलाटी, 16 अप्रैल की रात को आंधी-तूफान के साथ बरसेंगे बादल

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Dholpur News
rajasthan crime

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में कॉलेज शिक्षकों की नौकरी पर फिलहाल टला संकट, हाईकोर्ट ने कही यह बात

राजस्थान में कॉलेज शिक्षकों की नौकरी पर फिलहाल टला संकट, हाईकोर्ट ने कही यह बात

Jodhpur news
2

सवाई माधोपुर में परंपरा को चुनौती, बेटी ने पिता की अर्थी को दिया कांधा, मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई

Sawai Madhopur News
3

Bharatpur Weather: गर्मी से बेहाल भरतपुर में अचानक बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश अलर्ट जारी, पढ़ें IMD अपडेट

Bharatpur Weather Update
4

Bikaner Weather Update: बीकानेर में अचानक बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Bikaner Weather Update
5

कौन हैं राजस्थान के बरजिंदर चौधरी ? जिन्हें भारतीय कबड्डी टीम का बनाया गया कप्तान

rajasthan news