/धौलपुर में प्रत्याशी के पति पर जानलेवा हमला, हवाई फायरिंग से मचा हड़कंप

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर नगर परिषद चुनाव के बीच वार्ड नंबर 26 में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर चुनावी माहौल को गरमा दिया है. यहां चुनावी विवाद इतना गहरा गया कि एक पार्षद प्रत्याशी के पति पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है.

बताया जा रहा है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें आगरा रेफर कर दिया.

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परिजनों ने दूसरे पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

घटना के बाद घायल के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने एकराय होकर मारपीट की, हवाई फायरिंग की और धारदार हथियारों से हमला किया. आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते पहले से ही माहौल तनावपूर्ण था.

वार्ड 26 में चुनाव मैदान में आमने-सामने खड़े प्रत्याशियों के परिवारों के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चली आ रही है और उसी रंजिश को इस पूरे विवाद की प्रमुख वजह बताया जा रहा है. मोहल्ले के लोगों में भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं.

टिकट देने से विवाद और बढ़ सकता है

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इसी पुरानी रंजिश और दोनों पक्षों के बीच लगातार हो रहे विवादों को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने वार्ड 26 में काफी सोच-समझकर फैसला लिया. दोनों ही दलों ने संबंधित पक्षों में से किसी को भी पार्टी का अधिकृत टिकट नहीं दिया.

पार्टी पदाधिकारियों को डर था कि टिकट देने से विवाद और बढ़ सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. इसके बावजूद दोनों पक्षों के प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए और प्रचार में जुटे हुए हैं, जिससे वार्ड में सियासी पारा और चढ़ गया है.

आरोपी मौके से फरार

घटना के बाद आरोपी बताए जा रहे लोग मौके से फरार हो गए. वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही सीओ सिटी और कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आधा दर्जन से अधिक संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन देर रात तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका.

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है और किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस घटना के कारणों और हमले में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. घायल पक्ष की ओर से दी गई.

शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. घटना के बाद वार्ड 26 में पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त और निगरानी बढ़ा दी है.

