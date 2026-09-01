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धौलपुर में प्रत्याशी के पति पर जानलेवा हमला, हवाई फायरिंग से मचा हड़कंप

धौलपुर नगर परिषद चुनाव के बीच वार्ड नंबर 26 में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद भड़क गया. चुनावी रंजिश के आरोपों के बीच पार्षद प्रत्याशी के पति पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया. गंभीर हालत में उन्हें आगरा रेफर किया गया. परिजनों ने मारपीट और हवाई फायरिंग के आरोप लगाए हैं. घटना के बाद आरोपी फरार हैं. दोनों पक्षों के प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Bhanu sharma
Published:Sep 01, 2026, 03:19 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 03:19 PM IST
धौलपुर में प्रत्याशी के पति पर जानलेवा हमला, हवाई फायरिंग से मचा हड़कंप
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर नगर परिषद चुनाव के बीच वार्ड नंबर 26 में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर चुनावी माहौल को गरमा दिया है. यहां चुनावी विवाद इतना गहरा गया कि एक पार्षद प्रत्याशी के पति पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है.

बताया जा रहा है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें आगरा रेफर कर दिया.

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परिजनों ने दूसरे पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

घटना के बाद घायल के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने एकराय होकर मारपीट की, हवाई फायरिंग की और धारदार हथियारों से हमला किया. आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते पहले से ही माहौल तनावपूर्ण था.

वार्ड 26 में चुनाव मैदान में आमने-सामने खड़े प्रत्याशियों के परिवारों के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चली आ रही है और उसी रंजिश को इस पूरे विवाद की प्रमुख वजह बताया जा रहा है. मोहल्ले के लोगों में भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं.

टिकट देने से विवाद और बढ़ सकता है

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इसी पुरानी रंजिश और दोनों पक्षों के बीच लगातार हो रहे विवादों को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने वार्ड 26 में काफी सोच-समझकर फैसला लिया. दोनों ही दलों ने संबंधित पक्षों में से किसी को भी पार्टी का अधिकृत टिकट नहीं दिया.

पार्टी पदाधिकारियों को डर था कि टिकट देने से विवाद और बढ़ सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. इसके बावजूद दोनों पक्षों के प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए और प्रचार में जुटे हुए हैं, जिससे वार्ड में सियासी पारा और चढ़ गया है.

आरोपी मौके से फरार

घटना के बाद आरोपी बताए जा रहे लोग मौके से फरार हो गए. वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही सीओ सिटी और कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आधा दर्जन से अधिक संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन देर रात तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका.

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है और किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस घटना के कारणों और हमले में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. घायल पक्ष की ओर से दी गई.

शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. घटना के बाद वार्ड 26 में पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त और निगरानी बढ़ा दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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