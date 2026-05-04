/Dholpur: MP से UP जा रही पशु तस्करी की खेप से पकड़ी गई 99 भैंसें, 22 तस्कर गिरफ्तार

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के सख्त निर्देशों के बाद पशु तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में सरमथुरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय पशु तस्करी के रैकेट का खुलासा किया है. इस दौरान मध्यप्रदेश से उत्तर प्रदेश के कट्टीघर ले जाए जा रहे 99 भैंस और पाड़ों को मुक्त कराया गया है. पुलिस ने मौके से 11 पिकअप गाड़ियों को जब्त कर 22 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.

थानाधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से बड़ी संख्या में भैंस और पाड़ों को अवैध रूप से यूपी के कट्टीघर ले जाया जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीएसटी प्रभारी ने तुरंत सरमथुरा थाना पुलिस को अलर्ट किया. इसके बाद थानाधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता और डीएसटी टीम ने सरमथुरा थाना क्षेत्र के खुर्दिया रपट के पास नाकाबंदी की. एक के बाद एक आ रही 11 पिकअप गाड़ियों को पुलिस ने रोक लिया.

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पुलिस ने जब वाहनों की तलाशी ली तो अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए. हर पिकअप में 8 से 10 भैंस और पाड़ों को रस्सियों से बांधकर बेरहमी से ठूंस-ठूंस कर भरा गया था. कई पशु बुरी तरह जख्मी हालत में थे. उनके लिए चारे-पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी.

वाहन चालकों से जब पशु परिवहन का परमिट और मेडिकल प्रमाण पत्र मांगा गया तो कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके. पूछताछ में सामने आया कि सभी तस्कर मध्यप्रदेश के मुरैना और भिंड जिले के रहने वाले हैं और पशुओं को यूपी के आगरा और मथुरा स्थित अवैध कट्टीघर ले जा रहे थे.

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी 99 पशुओं को वाहनों से उतारकर मुक्त कराया. पशुओं को प्राथमिक उपचार के बाद सरमथुरा स्थित गौशाला में भिजवाया गया है. मौके से 11 पिकअप गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और सभी 22 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया. आरोपियों के खिलाफ थाना सरमथुरा में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.