/राजाखेड़ा में फायरिंग होने के बाद बंद रहा बाजार, व्यापारियों ने 2 दिन में गिरफ्तारी का दिया अल्टीमेटम

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में कल शाम बाइक सवार बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के विरोध में आज मंगलवार को पूरा बाजार बंद रहा. व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी.

बाजार रहा बंद

कल की फायरिंग के बाद राजाखेड़ा में आज सुबह से ही सन्नाटा था. व्यापारियों ने विरोध में बाजार बंद रखने का फैसला किया. गांधी चबूतरे पर बड़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठा हुए. बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान पालिका अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह जादौन और व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन ने की.

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बैठक के बाद व्यापारियों ने जुलूस निकालकर एसडीएम कार्यालय कूच किया. एसडीएम सुशीला मीना को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए. व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो गांधीवादी तरीके से बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा भी व्यापारियों के साथ दिखे. उन्होंने कहा कि पुलिस को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए वरना व्यापारी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे.

कल हुई थी फायरिंग

घटना कल शाम करीब 4:30 बजे की है. बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाश कस्बे में आए. उन्होंने पहले दुकानदारों से दुकान के बारे में पूछा और फिर तीन अलग-अलग जगहों पर फायरिंग कर दी.

बदमाशों ने एक मोबाइल की दुकान, एक गारमेंट की दुकान और एक अन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाया. फायरिंग के बाद तीनों बाइक लेकर फरार हो गए. गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. घटना के बाद से ही कस्बे में दहशत का माहौल है.

पुलिस का कहना

धौलपुर एसपी विकास सागवान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है. लिस की टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. घटना के बाद राजाखेड़ा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.