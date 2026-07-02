/धौलपुर में मंदिर बना चोरों का निशाना, बदमाश उड़ा ले गए 70 पीतल के घंटे

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध बाबू महाराज मंदिर एक बार फिर चोरों के निशाने पर आ गया. सैंपऊ-बाड़ी मार्ग पर बाबू चौराहे के पास स्थित मंदिर से अज्ञात चोर करीब 70 पीतल के घंटे चोरी कर ले गए. पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. घटना के बाद क्षेत्र के लोगों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त है.

रात 1:15 बजे घुसे थे दो बदमाश

जानकारी के अनुसार, यह घटना बीती रात करीब 1:15 बजे की है. सीसीटीवी फुटेज में दो युवक मुंह पर कपड़ा बांधे मंदिर परिसर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं. दोनों आरोपियों ने अपने साथ लाए कटर की सहायता से मंदिर में लगे घंटों की जंजीरों और तारों को काटकर करीब 70 घंटे चोरी कर लिए. चोरी की पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

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पहले भी हो चुकी चोरी, पुलिस नहीं कर पाई खुलासा

मंदिर के पुजारी रूपसिंह ने बताया कि यह पहली बार नहीं है. इससे पहले भी मंदिर से घंटे चोरी हो चुके हैं. इसके अलावा मंदिर परिसर से उनकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में पुलिस आज तक किसी भी आरोपी का खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं.

श्रद्धालुओं में नाराजगी, गश्त बढ़ाने की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार मंदिर को निशाना बनाए जाने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी बढ़ रही है. श्रद्धालुओं ने इस घटना को धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद सैंपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाएगा.

मंदिर से लगातार दूसरी बार घंटों की चोरी होने से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर और आसपास नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.