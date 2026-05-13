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Dholpur: दोपहिया वाहन चालकों के लिए अलर्ट! नहीं माना ये नियम तो नहीं मिलेगा पेट्रोल

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने 'जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा' अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' नियम लागू किया गया है. 

Edited bySneha AggarwalReported byBhanu sharma
Published: May 13, 2026, 02:19 PM|Updated: May 13, 2026, 02:19 PM
Dholpur: दोपहिया वाहन चालकों के लिए अलर्ट! नहीं माना ये नियम तो नहीं मिलेगा पेट्रोल
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है. सरमथुरा थाना पुलिस ने 'जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा' अभियान के तहत पेट्रोल पंप पर 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' अभियान चलाया.

इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने पहुंचे दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने से साफ मना कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि इस मुहिम का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं है बल्कि आम लोगों में यातायात नियमों के प्रति आत्म अनुशासन की भावना विकसित करना है.

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आईजीपी भरतपुर रेंज के निर्देश पर शुरू हुई मुहिम
यह विशेष अभियान आईजीपी भरतपुर रेंज और पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देश पर पूरे जिले में 31 मई तक चलाया जा रहा है. निर्देशों की पालना में सरमथुरा थाना पुलिस की टीम ने कस्बे के पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अभियान की शुरुआत की.
पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी और हेलमेट पहनने के फायदों के बारे में समझाया. पुलिस ने बताया कि हेलमेट सिर्फ एक कानूनी बाध्यता नहीं है बल्कि यह जीवन की सुरक्षा का सबसे जरूरी कवच है, जो सड़क हादसे के दौरान जान बचा सकता है.

पोस्टर-पंपलेट से किया जागरूक
अभियान के दौरान पंप परिसर में पोस्टर, होर्डिंग और पंपलेट्स के जरिए भी लोगों को जागरूक किया गया. पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों, कर्मचारियों और सेल्समैनों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट आने वाले किसी भी बाइक चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाए. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलने का यह संदेश सीधे तौर पर लोगों को यह समझाने का प्रयास है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना उनके अपने जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है.

चालान काटना नहीं, जान बचाना है मकसद
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के चालान काटकर राजस्व वसूलना नहीं है. इसका असली मकसद लोगों में यह भावना पैदा करना है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं यातायात नियमों का पालन करें. सरमथुरा पुलिस की इस नई मुहिम से क्षेत्र में सड़क हादसों में कमी आने और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित होने की उम्मीद है.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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