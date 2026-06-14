/Dholpur News: यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवक को लगी गोली, हॉस्टल में मिले खून के निशान

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर शहर के राजपूत हॉस्टल में यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक के कंधे में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई.

घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया.

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जांच में जुटी पुलिस

घायल युवक का नाम कृष्णा ठाकुर पुत्र दिनेश ठाकुर है, जो कंचनपुर थाना क्षेत्र के लालौनी गांव का निवासी है. प्रारंभिक जानकारी में युवक के साथ आए छात्रों ने पुलिस को बताया कि सैंपऊ रोड पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मारी है. सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी.

निहालगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा मौके पर पहुंचे और जांच की. पुलिस जब राजपूत हॉस्टल पहुंची और युवक के कमरे की तलाशी ली तो वहां खून के निशान मिले. इससे सैंपऊ रोड पर गोली लगने की प्रारंभिक सूचना संदिग्ध प्रतीत हुई.

छात्रावास परिसर में भी फैला था खून

पुलिस को छात्रावास परिसर में भी खून फैला हुआ मिला, जिससे घटना के वास्तविक स्थान और परिस्थितियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस अब सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि गोली कैसे चली और घटना के पीछे क्या कारण थे.

हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों से पूछताछ

घायल युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. पुलिस हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच में जुटी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आ पाएगी.

पढ़िए धौलपुर की एक और खबर

धौलपुर सैंपऊ थाना इलाके में एनएच 123 स्थित पार्वती नदी पुल के पास कार और बाइक की भिड़ंत में एक की मौके पर ही मौत भी दूसरे घायल ने भी इलाज दौरान दम तोड़ दिया मृतक संख्या दो हो गई है. घटना से मृतक के परिजनों में मातम पसर गया है. दोनों डेड बॉडी पुलिस ने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दी हैं.

जानकारी के मुताबिक, 20 बर्षीय प्रशांत पुत्र रज्जो निवासी डरुपुरा और 21 बर्षीय शिवा पुत्र पप्पू निवासी अयेला उत्तर प्रदेश कुम्हेरी गांव स्थित ईंट भट्टा पर मजदूरी का काम करते थे. बाइक पर सवार होकर दोनों जने तसीमो कस्बे से राशन की खरीदारी कर बापिस कुम्हेरी लौट रहे थे. पार्वती पुल के पास धौलपुर की तरफ से आ रही कार से बाइक की टक्कर हो गई.

बाइक कार के अगले हिस्से में फंसी

टक्कर इतनी जबरदस्त थी की बाइक कार के अगले हिस्से में फंस गई. दुर्घटना के बाद राहगीर मौके पर रुक गए. स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई. दुर्घटना में गंभीर घायल शिवा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दूसरे घायल प्रशांत ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया. दोनों मजदूर की मौत हो जाने से परिजनों में मातम पसर गया है.

सहायक उपनिरीक्षक अजय सिंह ने बताया दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक कब्जे में ले लिए हैं. कार चालक फरार हो गया है. एक डेड बॉडी जिला अस्पताल वहीं दूसरी सैंपऊ सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखी हुई है. परिजनों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया. दुर्घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है.

