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Dholpur News: रिंग रोड़ से पकड़े गए दो आरोपी, 2 देसी कट्टा और कारतूस किए बरामद

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में रिंग रोड के पास दोनों आरोपी पकड़े गए, कब्जे से दो देसी कट्टे और 6 जिंदा एवं खाली कारतूस बरामद हुए हैं.  
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByBhanu sharma
Published:Apr 13, 2026, 01:43 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 01:43 PM IST

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Dholpur News: रिंग रोड़ से पकड़े गए दो आरोपी, 2 देसी कट्टा और कारतूस किए बरामद

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने डीएसटी टीम की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शहर के रिंग रोड के पास से जब एक कार को रोका तो कार चालक ने उसे खेतों में कूदा दिया.

बाद में पुलिस ने घेरा देकर दोनों कार सवारों को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से दो देसी कट्टे और 6 जिंदा एवं खाली कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ में जुटी है.

कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है. उक्त अभियान के तहत डीएसटी टीम के प्रभारी एएसआई प्रेमसिंह ने सूचना दी के एक वेन्यू ब्लैक कलर की कार रिंग रोड के पास सैपऊ रोड़ पर देखी गई है, जिसमें कुछ संदिग्ध है जो अवैध हथियारों के साथ बैठे हुए हैं, जो किसी वारदात की फिराक में हैं.

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खेत में गिरते ही बंद हो गई गाड़ी
उक्त सूचना के बाद थाने के एसआई हरवीर सिंह, डीएसटी एएसआई प्रेम सिंह, मुकेश कुमार, कांस्टेबल राजेंद्र, सूबे सिंह, सुनील, रामसहाय, भागीरथ और अन्य जवानों की दो टीम बनाकर मौके पर रवाना की गई, जिन्होंने वेन्यू कार को रिंग रोड पार करते ही जब रोका तो कार चालक ने उसे खेतों में कूदा दिया लेकिन गाड़ी खेत में गिरते ही बंद हो गई.

पुलिस ने ली तलाशी
इसके बाद पुलिस ने चारों ओर घेरा देकर वेन्यू कार में बैठे दोनों आरोपियों को बाहर निकाला, जिनसे पूछताछ की साथ में कार की तलाश की गई, जिसमें से दो देसी कट्टा, चार खाली कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.
गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम सौरव पुत्र अमृतलाल निवासी सेंगर का पुरा, थाना कंचनपुर और दीपक पुत्र केदार गुर्जर निवासी गजपुरा है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है. आरोपी किस वारदात की फिराक में थे, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है. मामले में अवैध हथियारों के अन्य लोगों का भी पर्दाफाश हो सकता है. वेन्यू कार को भी पुलिस ने जप्त कर लिया है.

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