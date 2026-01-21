Zee Rajasthan
Dholpur News: बेटे ने मां को रोड पर पटककर मुंह पर मारी लगातार ईंट, कर डाली हत्या

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में एक बेटे ने अपनी ही मां को ईंट से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद गांव में सन्नाटा छा गया.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Bhanu sharma
Published: Jan 21, 2026, 08:53 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 08:53 PM IST

Dholpur News: बेटे ने मां को रोड पर पटककर मुंह पर मारी लगातार ईंट, कर डाली हत्या

Dholpur Crime News: राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बसई घीयाराम में एक दर्दनाक घटना घटित हुई, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को ईंट से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे आसपास सनसनी फैल गई.

मामले की सूचना ग्रामीणों को लगी, उससे पहले ही उसने अपनी मां को मौत की नींद सुला दिया. घटना की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को मिली. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जिसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया.

ईंट से पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया

जानकारी के अनुसार, 55 वर्षीय मृतका सोनदेवी पत्नी स्वर्गीय किशन सिंह पिछले कुछ समय से अपने छोटे बेटे संजय से बचकर अलग छुपकर रह रही थी लेकिन बुधवार उसके बेटे संजय ने बीच सड़क पर ही अपनी मां पर अचानक हमला बोल दिया और ईंट से पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

गांव में छाया सन्नाटा

वह लगातार अपनी मां को रोड पर पटककर उसके मुंह पर ईंट से पीटता रहा और वह तब तक पीटता रहा, जब तक कि उसकी आखिरी सांस चलती रही. ग्रामीण बचाने के लिए जाते, तब तक वह महिला अपनी जिंदगी की जंग हार गई और उसको अपने ही बेटे के हाथों मौत के घाट उतरना पड़ा, जिसके बाद गांव में सन्नाटा छा गया.

मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को लगी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया. राजाखेड़ा थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया. साथ ही आरोपी संजय को डिटेन कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मौत का कारण

ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मृतका सोनदेवी का बेटा संजय पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था. वह लगातार अपनी मां को तंग करता रहता था लेकिन उसकी मां बेहद सतर्क रहती थी लेकिन उसकी मां नहीं जानती थी कि जिस बेटे को पाल पोषकर बड़ा किया. वहीं, उसकी मौत का कारण बन जाएगा.

मृतका की एक बेटी है, बड़ा लड़का करीब 3 साल पहले दुनियां को छोड़कर चला गया. बड़े बेटे से कुछ साल पहले ही पति की भी मृत्यु हो चुकी थी. यही एक सहारा था, लेकिन यह भी मानसिक रूप से ठीक नहीं है.

