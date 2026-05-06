/Dholpur: छात्र नेता हत्याकांड मामला, 14 साल से फरार 35 हजार का इनामी शार्प शूटर गिरफ्तार

Dholpur News: राजस्थान की धौलपुर पुलिस को 14 साल पुराने बहुचर्चित छात्र नेता नरेश कुशवाह हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है. मामले में 35 हजार रुपये के इनामी मुख्य शार्प शूटर रोबिन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी 27 दिसंबर 2012 की वारदात के बाद से फरार चल रहा था.

IG भरतपुर ने घोषित किया था इनाम

पुलिस के अनुसार इनामी आरोपी पर भरतपुर रेंज भरतपुर के द्वारा 35 हजार रुपये का इनाम घोषित था. आरोपी ने अपने साथी सतेन्द्र सिंह पूर्व फौजी के साथ मिलकर 27 दिसंबर 2012 को छात्र नेता नरेश हत्याकांड को अंजाम दिया था.

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8 माह तक चला सर्च ऑपरेशन

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान IPS के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा RPS के सुपरविजन में साइबर सैल धौलपुर टीम पिछले करीब 8 माह से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई थी. टीम ने आसाम, गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, हापुड़, जहांगीराबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा, हजारीबाग, झारखण्ड, रांची, बरही, गया, पश्चिम बंगाल, औरंगाबाद, वाराणसी, नेपाल आदि सहित अन्य स्थानों पर इनपुट जुटाए.

पहले भी हो चुकी 4 गिरफ्तारी

उक्त प्रकरण में पूर्व में धौलपुर पुलिस वारदात में शामिल रहे आरोपी सतेन्द्र सिंह, पूर्व MLA बी.एल. कुशवाह, शिवराम कुशवाह व जीतू उर्फ जीतेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है.

टीम ने अपनाए अनूठे तरीके

उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु साइबर टीम ने चाय की दुकान पर चाय बनाकर, वोटर लिस्ट के नाम पर जनगणना कार्मिक, ट्रकों की जानकारी के लिए खलासी बन, इस्पात फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर स्टील एवं लोहा का खरीददार बनकर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई.

पहचान छिपाने के सारे हथकंडे

इनामी आरोपी ने अपना नाम, पहचान, निवास स्थान, यहां तक कि अपने बच्चों के नाम तक बिल्कुल परिवर्तित कर दिये थे, जिनकी बदौलत वह लम्बे समय तक फरार रहा. शुरुआत के लगभग 4 साल इनामी आरोपी ने नेपाल में रहकर फरारी काटी.

6000 किमी सफर, 500 टोल CCTV खंगाले

टीम ने लगभग 6000 किलोमीटर का सफर कर करीब 500 टोलों के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर, स्टील एवं लोह फैक्ट्रियों पर मुल्जिम के आने-जाने के रूट का खाका तैयार कर गिरफ्तार किया.

प्लास्टिक सर्जरी की फिराक में था

हाल ही में महानिरीक्षक भरतपुर रेंज भरतपुर के द्वारा गिरफ्तारी हेतु बढ़ाई गई इनाम से घबराकर इनामी आरोपी अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर अपनी पहचान पूर्ण रूप से बदलने का प्रयास कर रहा था. SP विकास सांगवान ने इनामी बदमाश को पकड़ने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है.