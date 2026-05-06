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टीचर के लिए सड़क पर उतरीं छात्राएं, धौलपुर में 1 घंटे तक थमा रहा हाईवे, शिक्षा विभाग में खलबली

Dholpur News: धौलपुर के मरैना में इंग्लिश टीचर के तबादले पर छात्राओं ने राजाखेड़ा हाईवे जाम कर भारी हंगामा किया. छात्राओं का कहना है कि अच्छे शिक्षक को हटाना उनके भविष्य से खिलवाड़ है. पुलिस की समझाइश और शिक्षा विभाग के आश्वासन के बाद करीब 1 घंटे बाद जाम खुला.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhanu sharma
Published: May 06, 2026, 01:51 PM|Updated: May 06, 2026, 01:51 PM
टीचर के लिए सड़क पर उतरीं छात्राएं, धौलपुर में 1 घंटे तक थमा रहा हाईवे, शिक्षा विभाग में खलबली
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: मरैना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित एक शिक्षक के तबादले ने बुधवार को बड़ा बवाल खड़ा कर दिया. ट्रांसफर की खबर मिलते ही स्कूल की दर्जनों छात्राएं आक्रोशित होकर स्कूल से बाहर निकल आईं और सीधे राजाखेड़ा मुख्य मार्ग पर पहुंच गईं. छात्राओं ने बीच सड़क पर बैठकर हाईवे जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया.

इसलिए भड़कीं छात्राएं
छात्राओं का आरोप है कि जिन शिक्षक का तबादला किया गया है, वे अंग्रेजी विषय के सबसे अच्छे अध्यापक हैं. ऐसे में उनका ट्रांसफर होने से पूरी क्लास की पढ़ाई प्रभावित होगी. छात्राओं ने कहा कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है. ऐसे में अच्छे टीचर को हटाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

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एक घंटे ठप रहा हाईवे
प्रदर्शन की सूचना मिलते ही दिहोली थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने छात्राओं को सड़क से हटाने के लिए काफी समझाइश की. करीब एक घंटे तक राजाखेड़ा-धौलपुर मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा. दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. एंबुलेंस और जरूरी वाहनों को भी निकलने में दिक्कत हुई.

पुलिस की समझाइश पर मानीं
दिहोली थाना प्रभारी ने छात्राओं से बात कर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांग को जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर तक पहुंचाया जाएगा. इसके बाद छात्राएं सड़क से उठने को तैयार हुईं. पुलिस ने हाईवे से जाम खुलवाकर यातायात सामान्य कराया.

शिक्षा विभाग बोला
मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि तबादले प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं. छात्राओं की भावनाओं को देखते हुए मामले की जांच कराई जाएगी. यदि स्कूल में शिक्षक का पद रिक्त हो रहा है तो तुरंत दूसरे शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

गौरतलब है कि धौलपुर जिले में इससे पहले भी शिक्षकों के तबादले को लेकर छात्र-छात्राओं के विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों से छात्रों का भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, जिसके चलते ट्रांसफर पर ऐसे हालात बनते हैं.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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