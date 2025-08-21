Zee Rajasthan
Dholpur News: राजाखेड़ा नगर पालिका में पार्षद पद के उपचुनाव के लिए वोटिंग आज, जानें किसके बीच मुकाबला

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर में राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के उप चुनाव के लिए मतदान कराया जा रहा है. राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस पार्षद जहूर खान के निधन के बाद पार्षद पद के रिक्त पद के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में आमने-सामने की टक्कर मानी जा रही है.

Published: Aug 21, 2025, 11:14 IST | Updated: Aug 21, 2025, 11:14 IST

Dholpur News: जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के उप चुनाव के लिए मतदान कराया जा रहा है. मतदान प्रक्रिया सुबह 7:00 से शुरू हुई जो शाम 5:00 बजे तक चलेगी, सुबह की बात की जाए तो लोगों में मतदान को लेकर खासा कोई उत्साह नजर आ रहा है.

मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद बनी हुई है. वार्ड 9 के पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव में कुल 695 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे

बीजेपी-कांग्रेस में आमने-सामने की टक्कर
राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस पार्षद जहूर खान के निधन के बाद पार्षद पद के रिक्त पद के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में आमने-सामने की टक्कर मानी जा रही है. पार्षद पद के उपचुनाव के लिए भाजपा से राजू और कांग्रेस से जीशान खान मैदान में हैं, दोनों ही पार्टियों के लिए यह उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है.

