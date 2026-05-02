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Dholpur: चंबल में मौत बनकर झपटा मगरमच्छ, पानी पीने गए युवक को जबड़े में दबोचा...

Dholpur News: धौलपुर चंबल नदी के किनारे पानी पीने गए एक युवक पर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला किया. इस दौरान मगरमच्छ ने युवक के हाथ और पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhanu sharma
Published: May 02, 2026, 05:07 PM|Updated: May 02, 2026, 05:07 PM
Dholpur: चंबल में मौत बनकर झपटा मगरमच्छ, पानी पीने गए युवक को जबड़े में दबोचा...
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Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर चंबल नदी एक बार फिर खौफ का सबब बन गई. बसई डांग थाना क्षेत्र गांव नगर के पास नदी किनारे पानी पीने गए एक युवक पर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला कर दिया. मगरमच्छ ने युवक के हाथ और पैर को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया. युवक की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लाठी-डंडों से मगरमच्छ को खदेड़ा और युवक को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया.

कैसे हुआ हादसा?
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक चंबल नदी किनारे पानी पीने के लिए गया था. गर्मी के कारण नदी किनारे अक्सर ग्रामीण और मवेशी पानी पीने आते हैं. इसी दौरान पानी में घात लगाकर बैठे मगरमच्छ ने अचानक युवक पर हमला कर दिया. मगरमच्छ ने पहले युवक का पैर पकड़ा और फिर हाथ को जबड़े में दबोच लिया. अचानक हुए हमले से युवक संभल नहीं पाया और दर्द से चीखने लगा.

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ग्रामीण बने देवदूत
युवक की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे और आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे. नजारा देख सबके होश उड़ गए लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने शोर मचाते हुए लाठी-डंडों से मगरमच्छ पर वार करना शुरू कर दिया.
करीब 10-15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ ने युवक को छोड़ा और गहरे पानी में चला गया. ग्रामीण तुरंत लहूलुहान युवक को नदी से बाहर लेकर आए.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
हमले में युवक के दाहिने हाथ और जांघ पर मगरमच्छ के दांतों के गहरे जख्म हो गए हैं. हाथ में फ्रैक्चर की भी आशंका है. ग्रामीणों ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी और परिजनों के साथ युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार कर भर्ती कर लिया है.
डॉक्टरों के मुताबिक, फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर है लेकिन गहरे घाव के कारण इंफेक्शन का खतरा है, उसका इलाज जारी है.

चंबल में बढ़ रहा मगरमच्छों का खौफ
चंबल नदी घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए जानी जाती है. गर्मी बढ़ने के साथ ही मगरमच्छ पानी से निकलकर किनारों पर आ जाते हैं. इससे पहले भी चंबल किनारे के इलाकों में मगरमच्छ के हमले की घटनाएं सामने आ चुकी है. इस ताजा घटना के बाद से नदी किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पानी भरने या मवेशियों को पानी पिलाने जाना अब खतरे से खाली नहीं रहा.

वन विभाग से सुरक्षा की मांग
घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि चंबल किनारे संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर वहां चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं. साथ ही लोगों को मगरमच्छों से बचाव के लिए जागरूक किया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी में नदी ही सहारा है, ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम होना जरूरी है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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