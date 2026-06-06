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धौलपुर में मौत बनकर दौड़ा ट्रेलर! सड़क किनारे रुके लोगों को कुचलता हुआ निकला, 1 की मौत, 6 गंभीर

Dholpur accident News: राजस्थान के धौलपुर में NH-123 पर एक बेकाबू ट्रेलर ने स्कॉर्पियो, बाइक और चारपाई को टक्कर मार दी. हादसे में 24 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि खाटू श्याम से लौट रहे श्रद्धालुओं समेत 6 लोग घायल हुए. 
 

Edited bySandhya YadavReported byBhanu sharma
Published: Jun 06, 2026, 12:32 PM|Updated: Jun 06, 2026, 12:32 PM
धौलपुर में मौत बनकर दौड़ा ट्रेलर! सड़क किनारे रुके लोगों को कुचलता हुआ निकला, 1 की मौत, 6 गंभीर
Image Credit: Dholpur accident News

Dholpur accident News: राजस्थान के धौलपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी. सैपऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-123 पर उमरारा गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर कई लोगों को अपनी चपेट में ले गया. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर धौलपुर की ओर से आ रहा था. इसी दौरान चालक ने आगे चल रही एक पिकअप गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया. ओवरटेक करते समय ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया और वह बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों और लोगों की तरफ बढ़ गया.

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सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को भी मारी टक्कर
बताया गया कि हादसे के समय एक स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी थी. उसमें सवार लोग खाटू श्याम के दर्शन कर ग्वालियर लौट रहे थे. यात्रा के दौरान उन्होंने उमरारा गांव के पास कुछ देर रुकने के लिए वाहन सड़क किनारे खड़ा किया था.

उसी स्थान पर एक बाइक सवार युवक भी रुका हुआ था. वहीं पास में एक बुजुर्ग अपनी चारपाई पर आराम कर रहे थे. तभी बेकाबू ट्रेलर ने स्कॉर्पियो, बाइक और चारपाई को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

युवक की मौके पर मौत
हादसे में 24 वर्षीय प्रेम प्रधान कुशवाह पुत्र राजेंद्र कुशवाह निवासी विक्रमपुर की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालने में मदद की.

छह लोग घायल, चार की हालत गंभीर
इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार अमित कुमार (26), प्रदीप कुमार (36), हरेंद्र कुमार (35), प्रिया गुप्ता (35) और 4 वर्षीय बालिका मिस्टी घायल हो गए. इसके अलावा चारपाई पर सो रहे 80 वर्षीय बछू सिंह पुत्र हंसा भी हादसे में जख्मी हो गए.

सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया. चिकित्सकों ने चार घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने दुर्घटना से संबंधित मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.

इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. स्थानीय लोग सड़क पर तेज गति से चलने वाले भारी वाहनों पर नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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