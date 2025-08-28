धौलपुर में बूचड़खाने ले जा रहे थे 46 पशु, पुलिस ने नाकाबंदी कर 10 तस्करों को किया अरेस्ट

Dholpur News: राजस्थान में धौलपुर जिले के पुलिस ने वाहनों में मौजूद 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने सभी वाहनों में ठूंस-ठूंस कर भरे हुए 46 पशुओं को मुक्त कराया . गिरफ्तार किए गए पशु तस्क
Dholpur News: धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए पशुओं से भर 10 वाहनों को जब्त किया. पुलिस ने वाहनों में ठूंस-ठूंस कर भरे हुए 46 पशु मुक्त कराए हैं. जिनके साथ पुलिस ने 10 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया हैं.
थाना प्रभारी निहालगंज प्रवेंद्र रावत ने बताया कि जिले में पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में विशेष नाकाबंदी एवं अपराधिक गतिविधियों को रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. जिसके अंतर्गत उन्हें गुप्त सूचना मिली कि कुछ वाहनों में भरकर पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है सूचना पर ओडेला चौकी के पास नाकाबंदी करते हुए पशुओं से भरे 10 वाहनों को जब्त किया.
पुलिस की वाहनों में मौजूद 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने सभी वाहनों में ठूंस-ठूंस कर भरे हुए 46 पशुओं को मुक्त कराया हैं. गिरफ्तार किए गए पशु तस्कर वाहनों में पशु भरकर उत्तर प्रदेश स्थित बूचड़खाने की ओर जा रहे थे, जिनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया हैं.
