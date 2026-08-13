/Dholpur Nikay Chunav: आज खुलेगा आरक्षण का पत्ता, सभापति और 6 अध्यक्ष पदों की लॉटरी

Dholpur Nikay Chunav: धौलपुर जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज अहम प्रक्रिया होने जा रही है. जिले की नगर परिषद और छह नगरपालिकाओं में सभापति और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. इस लॉटरी के बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन सा प्रमुख पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा. चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों की नजर अब इस लॉटरी पर टिकी हुई है. आरक्षण अपने पक्ष में नहीं आने वाले कुछ दावेदारों की उम्मीदों को झटका लग सकता है, जबकि कुछ के लिए चुनावी मैदान में उतरने का रास्ता खुला रह सकता है.

धौलपुर में 7 नगरीय निकाय

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धौलपुर जिले में कुल 7 नगरीय निकाय हैं. इनमें नगर परिषद धौलपुर के अलावा बाड़ी, राजाखेड़ा, बसेड़ी, सरमथुरा, मनियां और सैंपऊ नगरपालिकाएं शामिल हैं. निर्वाचन विभाग के अनुसार इन सभी निकायों में कुल 2,10,196 मतदाता पंजीकृत हैं. जिले में 230 वार्ड और मतदान के लिए 273 बूथ निर्धारित किए गए हैं. हालांकि मतदाता सूची का प्रकाशन जुलाई तक के आंकड़ों के आधार पर किया गया है. इसके बाद नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया के कारण आंकड़ों में बदलाव संभव है, इसलिए इन्हें अंतिम आंकड़े नहीं माना जा रहा है.

नगर परिषद धौलपुर में सबसे ज्यादा मतदाता

नगर परिषद धौलपुर जिले का सबसे बड़ा निकाय है. यहां कुल 92,261 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें 48,293 पुरुष और 43,965 महिला मतदाता शामिल हैं. नगर परिषद क्षेत्र में 60 वार्ड बनाए गए हैं, जबकि मतदान के लिए 97 बूथ निर्धारित किए गए हैं.

बाड़ी में 43 हजार से ज्यादा मतदाता

नगरपालिका बाड़ी में कुल 43,266 मतदाता हैं. इनमें 22,765 पुरुष और 20,500 महिला मतदाता हैं. बाड़ी में 45 वार्ड और 51 मतदान बूथ बनाए गए हैं.

बाकी निकायों की स्थिति

नगरपालिका राजाखेड़ा में 24,487 मतदाता हैं, जिनमें 12,901 पुरुष और 11,586 महिला मतदाता शामिल हैं. यहां 35 वार्ड और 35 बूथ हैं. बसेड़ी में 16,848 मतदाता हैं. इनमें 8,839 पुरुष और 8,009 महिला मतदाता हैं. यहां 25 वार्ड और 25 बूथ निर्धारित किए गए हैं.

सरमथुरा में कुल 14,273 मतदाता हैं. इनमें 7,664 पुरुष और 6,608 महिला मतदाता शामिल हैं. यहां 25 वार्ड और 25 बूथ हैं. मनियां में 10,333 मतदाता हैं, जिनमें 5,372 पुरुष और 4,961 महिला मतदाता हैं. मनियां में 20 वार्ड और 20 बूथ निर्धारित किए गए हैं.

सैंपऊ जिले का सबसे छोटा निकाय

सैंपऊ नगरपालिका जिले का सबसे छोटा निकाय है. यहां कुल 8,728 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें 4,584 पुरुष और 4,143 महिला मतदाता हैं. सैंपऊ में 20 वार्ड और 20 मतदान बूथ बनाए गए हैं. जिले की सभी 7 नगरीय निकायों में कुल 6 ट्रांसजेंडर मतदाता भी पंजीकृत हैं.

बूथों पर सुविधाओं की तैयारी

प्रशासन के अनुसार अंतिम मतदाता सूची मिलने के बाद सभी 273 बूथों पर पेयजल, शौचालय, रैंप, छाया और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों की पहचान भी की जा रही है. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी 7 निकायों में राउंड और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे. आरक्षण लॉटरी के बाद चुनावी तैयारियों के साथ संभावित दावेदारों की रणनीति भी तेजी से बदलने की संभावना है.