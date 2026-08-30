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धौलपुर निकाय चुनाव टिकट के लिए घमासान, 8-10 दावेदारों ने बढ़ाई BJP-कांग्रेस की टेंशन

धौलपुर निकाय चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख 31 अगस्त से पहले भाजपा-कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान तेज है. कई वार्डों में 8-10 दावेदार टिकट की दौड़ में हैं. टिकट कटने की आशंका के बीच कुछ दावेदारों ने पाला बदल लिया है, जबकि कई निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. 60 वार्डों में 92 हजार से अधिक मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Bhanu sharma
Published:Aug 30, 2026, 06:59 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 06:59 PM IST
धौलपुर निकाय चुनाव टिकट के लिए घमासान, 8-10 दावेदारों ने बढ़ाई BJP-कांग्रेस की टेंशन
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर घमासान तेज हो गया है. नामांकन की अंतिम तारीख यानी कल सोमवार 31 अगस्त है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस समेत प्रमुख दलों में कई वार्डों में प्रत्याशी चयन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है.

एक-एक वार्ड से 8 से 10 तक दावेदार टिकट की दौड़ में हैं. शहर के कई वार्डों में पार्षद का टिकट पाने के लिए दावेदार लगातार पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं. कोई पिछले चुनाव का रिकॉर्ड बता रहा है तो कोई अपने समाज और वार्ड में पकड़ का हवाला देकर टिकट मांग रहा है. कुछ दावेदार लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने और संगठन में सक्रिय रहने को अपनी सबसे बड़ी योग्यता बता रहे हैं, वहीं नए चेहरे भी खुद को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं.

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नामांकन से पहले ही सामने आए बागी, बदला पाला
नामांकन के दौर में कुछ बागी तो अभी से ही सामने नजर आ गए हैं. कई ऐसे दावेदार जो वर्षों से एक ही पार्टी में सक्रिय थे, उन्हें टिकट नहीं मिलने या ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं. टिकट कटने की भनक लगते ही ऐसे दावेदारों ने दूसरी पार्टी का दामन थाम कर चुनाव लड़ने का इरादा जता दिया है, जिससे वार्डों में सियासी समीकरण बिगड़ने लगे हैं.

सबसे बड़ी मुश्किल एक नाम पर सहमति नहीं
पार्टियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कई वार्डों में एक-दूसरे के सामने मजबूत दावेदार खड़े हैं. ऐसे में एक नाम पर सहमति बनते ही दूसरे दावेदारों की नाराजगी सामने आने की आशंका है. यही वजह है कि अंतिम समय तक टिकट वितरण को लेकर मंथन चलने की संभावना है.

टिकट नहीं तो निर्दलीय तैयारी
ऐसे में पार्टी जिसे टिकट देगी, उसके सामने बाकी दावेदारों को साधना बड़ी चुनौती होगी. टिकट से वंचित दावेदारों के बागी होकर चुनाव मैदान में उतरने का खतरा भी बढ़ गया है. कई दावेदार नामांकन पत्र लेने और जरूरी दस्तावेज तैयार कराने में लगे हैं. इसके पीछे साफ संदेश है कि पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वे चुनाव मैदान से पीछे हटने के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकेंगे. बागियों ने बढ़ाई चिंता.

पार्टियों के लिए असली परीक्षा टिकट घोषित होने के बाद शुरू होगी. टिकट के मजबूत दावेदार यदि निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के वोटों में सेंध लग सकती है. खासकर उन वार्डों में जहां पहले से मुकाबला कांटे का है, वहां चुनाव का गणित पूरी तरह बदल सकता है.

92 हजार से अधिक मतदाता करेंगे फैसला
बता दें कि धौलपुर नगर परिषद में 60 वार्ड के लिए 92 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 43965 एवं महिला मतदाता 48293 शामिल हैं.

अगला कल का द8न बेहद अहम
निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है. ऐसे में दावेदारों एवं राजनीतिक दलों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. टिकट की घोषणा, नामांकन और उसके बाद डैमेज कंट्रोल तीनों मोर्चों पर पार्टियों को तेजी से काम करना होगा. आने वाले दिनों में यह भी साफ होगा कि टिकट की दौड़ में शामिल कितने दावेदार पार्टी के फैसले के साथ खड़े रहते हैं और कितने बागी होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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