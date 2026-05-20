/Dholpur: वनखंडी महादेव मंदिर के जंगल में सो रहा था बदमाश, नींद में हुआ गिरफ्तार

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Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन बृज प्रहर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से अवैध देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए.
Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिला पुलिस को ऑपरेशन बृज प्रहर के तहत एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. जिला स्पेशल टीम डीएसटी और पुलिस थाना बसेड़ी की संयुक्त कार्रवाई में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया गया है.
आरोपी को वनखण्डी महादेव मन्दिर बसेड़ी के जंगलों से पकड़ा गया. उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. थाना बसेड़ी में आरोपी के खिलाफ प्रकरण संख्या 212/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है.
जिला स्तर के टॉप 5 बदमाशों की सूची में शामिल था आरोपी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओमवीर उर्फ लादेन पुत्र बनीसिंह, जाति गुर्जर, निवासी लालौनी, जिला धौलपुर के रूप में हुई है. इनामी आरोपी पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. आरोपी जिला स्तर पर शीर्ष 5 बदमाशों की सूची में शामिल था. उस पर पूर्व में चोरी, लूट, डकैती, अपहरण जैसी तीन दर्जन से अधिक संगीन धाराओं के आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी पूर्व में गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ भी कर चुका है.
इस तरह हुई घेराबंदी और गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाडी के निकटतम सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई. थानाधिकारी पुलिस थाना बसेड़ी बालकृष्ण व मुकेश कुमार प्रभारी डीएसटी के नेतृत्व में टीम ने वांछित इनामी आरोपी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया.
जिला धौलपुर में फरार चल रहे वांछित अपराधियों, स्थाई वारंटी, भगोड़ा, लूट, चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहर चलाया जा रहा था. इसी अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम को शीर्ष 5 बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया हुआ था. शीर्ष 5 बदमाशों में शामिल इनामी बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन की गिरफ्तारी के लिए टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे.
मुखबिर की सूचना पर दबोचा
टीम के कांस्टेबल गजेन्द्र 140 व कांस्टेबल रविन्द्र सिंह 561 को विशेष भूमिका मिली हुई थी. इसी क्रम में उक्त कांस्टेबलों ने सूचना संग्रह कर बताया कि उक्त बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन वनखण्डी महादेव मन्दिर बसेड़ी के जंगलों में अपनी उपस्थिति छुपा कर सो रहा है.
चूंकि बदमाश हार्डकोर, शातिर एवं कुख्यात प्रवृत्ति का था, इसलिए बसेड़ी थानाधिकारी मय जाप्ता कांस्टेबल गजेन्द्र 140 व कांस्टेबल रविन्द्र सिंह 561 की सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां उक्त बदमाश मन्दिर से सोता हुआ नजर आया, जो टीम को देखकर भागने लगा जिसे टीम ने बड़ी मुश्किल से पीछा कर पकड़ा. उक्त हार्डकोर बदमाश के पास से एक अवैध देशी कट्टा मय 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ. इस कार्रवाई में डीएसटी के कांस्टेबल गजेन्द्र 140 व कांस्टेबल रविन्द्र सिंह 561 की विशेष भूमिका रही.
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