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धौलपुर पुलिस ने बिछड़े बुजुर्ग को परिवार से मिलाया, काउंसलिंग के बाद हुई सम्मानपूर्वक घर वापसी

Dholpur News: धौलपुर में सरमथुरा थाना पुलिस ने पारिवारिक विवाद के चलते परिवार से अलग रह रहे बुजुर्ग नथुआ राम मीना की काउंसलिंग के जरिए सम्मानपूर्वक घर वापसी कराई. SP विकास सांगवान के निर्देश पर पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर विवाद का समाधान कराया, जिसके बाद परिवार ने बुजुर्ग की देखभाल और सम्मान का आश्वासन दिया.

Edited byAman SinghReported byBhanu sharma
Published: Jul 20, 2026, 06:00 PM|Updated: Jul 20, 2026, 06:00 PM
धौलपुर पुलिस ने बिछड़े बुजुर्ग को परिवार से मिलाया, काउंसलिंग के बाद हुई सम्मानपूर्वक घर वापसी
Image Credit: Dholpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में धौलपुर पुलिस द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं मानवीय समाधान की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में सरमथुरा थाना पुलिस ने एक सराहनीय एवं संवेदनशील पहल करते हुए पारिवारिक विवाद के कारण अपने परिवार से अलग रह रहे एक बुजुर्ग को पुनः उनके परिवार से मिलाकर घर वापसी कराई.

बुजुर्ग ने धौलपुर SP से लगाई परिवार के साथ रहने की गुहार

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बुजुर्ग नथुआ राम मीना ग्राम कोनेसा के निवासी हैं, पारिवारिक अनबन के चलते पिछले कुछ समय से अपने परिवार से अलग रह रहे थे. विगत दिनों उन्होंने पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान से उनके कार्यालय में मुलाकात कर अपनी पीड़ा एवं पारिवारिक समस्या से अवगत कराया था. बुजुर्ग की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने तत्काल थानाधिकारी सरमथुरा को आवश्यक कार्रवाई कर पारिवारिक स्तर पर समाधान कराने के निर्देश दिए.

बुजुर्ग नथुआ राम का सम्मानपूर्वक परिवार में वापसी

निर्देशों की पालना में सरमथुरा थाना पुलिस ने बुजुर्ग के पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों को थाने बुलाकर उनकी काउंसलिंग की. पुलिस अधिकारियों ने परिवार के सभी सदस्यों को बुजुर्गों के सम्मान, उनके अधिकारों तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करते हुए आपसी संवाद एवं समझाइश के माध्यम से विवाद का समाधान कराया. काउंसलिंग के उपरांत परिजनों द्वारा पिता की पूरी देखभाल करने, उनका सम्मान बनाए रखने तथा भविष्य में किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं होने देने का पुलिस के समक्ष पूर्ण आश्वासन दिया. इसके बाद बुजुर्ग नथुआ राम मीना की सम्मानपूर्वक उनके परिवार में घर वापसी कराई गई.

पुलिस की सहयोग से नथुआ राम को फिर से मिला परिवार का स्नेह और सहारा

लंबे समय बाद परिवार का साथ मिलने पर बुजुर्ग नथुआ राम मीना के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी. उन्होंने धौलपुर पुलिस एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस की संवेदनशील पहल से उन्हें दोबारा अपने परिवार का स्नेह और सहारा मिल सका. धौलपुर पुलिस का मानना है कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर, असहाय एवं वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान करना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. भविष्य में भी धौलपुर पुलिस आमजन, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के लिए इसी प्रकार संवेदनशीलता के साथ कार्य करती रहेगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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