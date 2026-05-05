/धौलपुर पुलिस ने किया कमाल, iPhone से OnePlus तक… 30 लाख के महंगे फोन किए बरामद

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिला पुलिस ने तकनीक के सहारे आमजन को बड़ी राहत पहुंचाई है. महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज कैलाश चंद विश्नोई एवं एसपी धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान में साइबर सेल ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से करीब 30 लाख रुपये कीमत के 150 गुमशुदा स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सांगवान ने कई मोबाइल मालिकों को उनके खोए हुए फोन सुपुर्द किए. महीनों से गुम मोबाइल वापस पाकर लोगों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए.

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टीम की गई थी गठित

एएसपी वैभव शर्मा के निकटतम सुपरविजन में साइबर सेल प्रभारी नरेन्द्र सिंह हेडकानि 17 के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी. टीम ने सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज गुमशुदा मोबाइलों की आईएमईआई नंबर से लगातार मॉनिटरिंग की. जैसे ही किसी मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई, तुरंत संबंधित जिले और थाने को सूचना भेजी गई. इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से मोबाइल बरामद किए गए.

कई राज्यों में चलाया सर्च ऑपरेशन

साइबर सेल की टीम ने राजस्थान के 15 जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और झारखंड तक सर्च ऑपरेशन चलाया. अलग-अलग राज्यों से 150 महंगे स्मार्ट फोन बरामद कर धौलपुर लाए गए. इनमें एप्पल आईफोन से लेकर सैमसंग और वनप्लस के महंगे मॉडल भी शामिल हैं. बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये आंकी गई है.