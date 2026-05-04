/Dholpur: UP से राजस्थान तक फैला नेटवर्क, 4 कट्टों के साथ पकड़ा गया तस्कर

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सैपऊ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चार हस्त निर्मित देसी कट्टा 315 बोर बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला है.

मामले के अनुसार, एएसआई दिनेश सिंह मय जाप्ता के रजौरा खुर्द टोल पर शांति व्यवस्था व अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए गश्त कर रहे थे. इसी दौरान डीएसटी प्रभारी धौलपुर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घुघरई पुलिया से दोनारी की तरफ जाने वाली नहर के रास्ते से निकलने वाला है.

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सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बताए गए रास्ते पर निगरानी शुरू की. कुछ देर बाद एक व्यक्ति पीठ पर बैग लटकाए पैदल आता दिखाई दिया. शक होने पर पुलिस ने उसे रोका और नाम पता पूछा. उसने अपना नाम बेताल सिंह पुत्र मुरारीलाल कुशवाह, उम्र 38 साल, निवासी चांडी थाना कागारौल जिला आगरा उत्तर प्रदेश बताया.

पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार, तलाशी लेने पर उसके पिट्ठू बैग में सफेद स्वाफी में लिपटे चार देशी कट्टे 315 बोर मिले. जब आरोपी से हथियार रखने का लाइसेंस मांगा गया तो वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इस पर पुलिस ने मौके पर ही आरोपी बेताल सिंह को गिरफ्तार कर लिया और चारों अवैध कट्टे जब्त कर लिए.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सैपऊ पर धारा 3/25(1-B) आर्म्स एक्ट तथा 112(2) बीएनएस 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अवैध हथियारों को सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था. पुलिस अब आरोपी से हथियारों के स्रोत और खरीद-फरोख्त के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है.