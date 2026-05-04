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Dholpur: UP से राजस्थान तक फैला नेटवर्क, 4 कट्टों के साथ पकड़ा गया तस्कर

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार  किया और उसके कब्जे से देसी कट्टा 315 बोर बरामद किए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhanu sharma
Published: May 04, 2026, 07:29 PM|Updated: May 04, 2026, 07:29 PM
Dholpur: UP से राजस्थान तक फैला नेटवर्क, 4 कट्टों के साथ पकड़ा गया तस्कर
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सैपऊ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चार हस्त निर्मित देसी कट्टा 315 बोर बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला है.

मामले के अनुसार, एएसआई दिनेश सिंह मय जाप्ता के रजौरा खुर्द टोल पर शांति व्यवस्था व अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए गश्त कर रहे थे. इसी दौरान डीएसटी प्रभारी धौलपुर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घुघरई पुलिया से दोनारी की तरफ जाने वाली नहर के रास्ते से निकलने वाला है.

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सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बताए गए रास्ते पर निगरानी शुरू की. कुछ देर बाद एक व्यक्ति पीठ पर बैग लटकाए पैदल आता दिखाई दिया. शक होने पर पुलिस ने उसे रोका और नाम पता पूछा. उसने अपना नाम बेताल सिंह पुत्र मुरारीलाल कुशवाह, उम्र 38 साल, निवासी चांडी थाना कागारौल जिला आगरा उत्तर प्रदेश बताया.

पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार, तलाशी लेने पर उसके पिट्ठू बैग में सफेद स्वाफी में लिपटे चार देशी कट्टे 315 बोर मिले. जब आरोपी से हथियार रखने का लाइसेंस मांगा गया तो वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इस पर पुलिस ने मौके पर ही आरोपी बेताल सिंह को गिरफ्तार कर लिया और चारों अवैध कट्टे जब्त कर लिए.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सैपऊ पर धारा 3/25(1-B) आर्म्स एक्ट तथा 112(2) बीएनएस 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अवैध हथियारों को सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था. पुलिस अब आरोपी से हथियारों के स्रोत और खरीद-फरोख्त के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है.

कार्रवाई आईजी भरतपुर रेंज कैलाश विश्नोई व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में की गई. थानाधिकारी सैपऊ प्रमेन्द्र कुमार रावत के नेतृत्व में गठित टीम में एएसआई दिनेश सिंह, कांस्टेबल रामवीर, कांस्टेबल जितेन्द्र व अन्य जवान शामिल रहे. एसपी विकास सांगवान ने टीम की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी रहेगा.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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