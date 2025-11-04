बिजली चोरी पर कसा शिकंजा, धौलपुर में 9 ईंट भट्टों पर जेवीवीएनएल की छापेमारी, लाखों का फाइन

Dholpur news: जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के उच्चाधिकारियों के सख्त निर्देश पर राजाखेड़ा उपखंड में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया गया. सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में गठित दो टीमों ने ईंट भट्टों पर औचक छापेमारी की और कुल 9 स्थानों पर विद्युत चोरी पकड़ी.

9 भट्टों से पकड़ी गई चोरी

टीम-1 (कनिष्ठ अभियंता, शहर के नेतृत्व में): इस टीम ने 4 ईंट भट्टों पर अवैध कनेक्शन और बड़े स्तर की बिजली चोरी का खुलासा किया.

टीम-2 (कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल के नेतृत्व में): इस टीम ने 5 भट्टों पर इसी तरह की अनियमितताएं उजागर कीं, जहाँ चोरी से बिजली का उपयोग किया जा रहा था.

दोनों टीमों की संयुक्त कार्रवाई के बाद इन 9 स्थानों पर पकड़ी गई विद्युत चोरी के लिए कुल 9.8 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना आंका गया.

कड़ी चेतावनी और अपील

मौके पर मौजूद भट्टा मालिकों और कर्मियों को तत्काल वैध बिजली कनेक्शन लेने के निर्देश दिए गए. जेवीवीएनएल ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उनके खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराकर कठोर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और सीधी जेल की कार्रवाई होगी. सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने गांववासियों से अपील की है कि वे विद्युत चोरी जैसे कानूनी अपराध से बचें, क्योंकि यह न केवल दण्डनीय है बल्कि दुर्घटनाओं को भी न्योता देता है. उन्होंने मुख्यमंत्री की 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने और 'बिजली मित्र' ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कराने का भी आग्रह किया. यह अभियान जेवीवीएनएल की चोरी रोकने और उपभोक्ता सुविधाएं बढ़ाने की मुहिम का हिस्सा है.

