/राजस्थान में यहां क्यों होने लगा अब मारवाड़ी का विरोध ?

Dholpur News : धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में सर्व समाज के लोगों और युवाओं ने मारवाड़ी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

जबरन थोपना गतल- प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी भाषा को बच्चों पर जबरन थोपना उचित नहीं है. उनका मानना है कि ऐसा करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है. प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने शिक्षा के मौजूदा हालात पर भी बात रखी और कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पहले से ही विद्यार्थियों पर पढ़ाई का दबाव अधिक है. सिलेबस, होमवर्क और परीक्षाओं का बोझ पहले से ही छात्रों पर है. ऐसे में एक और भाषा को अनिवार्य करने से छात्रों को मानसिक और शैक्षणिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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ग्रामीण छात्रों की कठिनाइयां

प्रदर्शनकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षणिक स्थिति का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विद्यार्थी पहले ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं. संसाधनों और मार्गदर्शन की कमी के बीच वे मुख्य विषयों को समझने में संघर्ष कर रहे हैं. इस स्थिति में एक और अनिवार्य विषय जोड़ना उनके लिए अतिरिक्त चुनौती बन जाएगा.

पूर्व विधायक सुखराम कोली ने किया विरोध

विरोध पूर्व विधायक सुखराम कोली ने भी किया और कहा कि बच्चों पर अतिरिक्त भाषा का बोझ डालना गलत है. कोली ने कहा कि इससे विद्यार्थियों की मुख्य पढ़ाई प्रभावित होगी. जब मुख्य विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वे अपने शैक्षणिक लक्ष्य से पिछड़ सकते हैं.

ज्ञापन में पुनर्विचार की मांग

ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और मारवाड़ी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाए. प्रदर्शन में कस्बे के सर्व समाज के लोग एवं युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने एकमत से कहा कि किसी भी भाषा को बच्चों पर जबरन थोपना उचित नहीं है. ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए.

मारवाड़ी की समझ क्यों है जरूरी ?

मारवाड़ी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति और गौरव का हिस्सा है. अपनी ही भाषा को सीखने में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं बढ़ता है, बल्कि उन्हे अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ने में मदद मिलती है. अपनी भाषा को सम्मान देना या उसे पढ़ने से पीछे हटना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को मज़बूत बनाना है. जब अपने घर और बोलचाल में मारवाड़ी का इस्तेमाल गर्व से आप कर रहे हैं तो फिर उसी भाषा को स्कूल की किताबों में देख कर उसे 'मुश्किल' या ‘फालतू का बोझ’ कहना कहां तक सही है. अपनी राय हमें जरूर दें.