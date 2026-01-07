Zee Rajasthan
एयरपोर्ट जैसा दिखेगा धौलपुर रेलवे स्टेशन, 28 करोड़ की लागत से कायाकल्प, मार्च 2026 तक पूरा होगा काम

Rajasthan News: धौलपुर रेलवे स्टेशन 27.85 करोड़ की लागत से 'अमृत भारत योजना' के तहत एयरपोर्ट जैसा आधुनिक बनाया जा रहा है. मार्च 2026 तक यहां लिफ्ट, एस्केलेटर और राजस्थानी कलाकृतियों से लैस विश्वस्तरीय सुविधाएं यात्रियों को मिलने लगेंगी.

Published: Jan 07, 2026, 02:24 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 02:24 PM IST

एयरपोर्ट जैसा दिखेगा धौलपुर रेलवे स्टेशन, 28 करोड़ की लागत से कायाकल्प, मार्च 2026 तक पूरा होगा काम

Dholpur Railway Station: राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाला धौलपुर रेलवे स्टेशन अब अपनी पुरानी पहचान बदलकर एक आधुनिक 'ग्लोबल हब' के रूप में उभर रहा है. केंद्र सरकार की ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत धौलपुर स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है. आगरा और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के मध्य स्थित होने के कारण इस स्टेशन का भौगोलिक और सामरिक महत्व काफी अधिक है.

80 प्रतिशत कार्य पूर्ण, मार्च तक लक्ष्य
रेलवे प्रशासन के अनुसार, स्टेशन के पुनर्विकास का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. केंद्र सरकार इस पूरी परियोजना पर 27.85 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. नई स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण अंतिम चरण में है और वर्तमान में मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी और फुट ओवर ब्रिज (FOB) के शेष हिस्से पर काम चल रहा है. अधिकारियों ने इस विश्वस्तरीय प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरी तरह जनता को समर्पित करने का लक्ष्य रखा है.

दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए 'स्मार्ट' सुविधाएं
धौलपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुलभता को प्राथमिकता दी गई है. अब बुजुर्गों और दिव्यांगों को प्लेटफॉर्म बदलने के लिए सीढ़ियों की थकान नहीं झेलनी होगी.जिसके लिए स्टेशन पर अत्याधुनिक लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं. नई बिल्डिंग के भीतर यात्रियों को टिकट विंडो, वीआईपी वेटिंग हॉल, कैंटीन और रेस्टोरेंट जैसी तमाम सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी. पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे, हाई मास्ट टावर, कोच गाइडेंस सिस्टम और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड लगाए जा रहे हैं.

दीवारों पर दिखेगी राजस्थान की संस्कृति
स्टेशन के सौंदर्यीकरण में स्थानीय विरासत का विशेष ध्यान रखा गया है. स्टेशन की दीवारों पर धौलपुर की कला और राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी खूबसूरत कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं. इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि धौलपुर की वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनेगी.

ट्रेनों के ठहराव और कनेक्टिविटी में इजाफा
वर्तमान में यहां 28 सवारी ट्रेनों का ठहराव होता है. सुविधाओं के विस्तार और ट्रैक के आधुनिक रखरखाव (मशीन ट्रैक निर्माण) के बाद, यहां कई अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव की संभावना बढ़ गई है. इससे दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी.

