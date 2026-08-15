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15 अगस्त 1947 को धौलपुर में कैसे मना था आजादी का जश्न? जानिए वो ऐतिहासिक कहानी

Rajasthan News: 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलते ही धौलपुर रियासत में जश्न का माहौल छा गया. लोगों ने जुलूस निकाले, तिरंगा फहराया और मिठाइयां बांटीं. महाराज राणा उदयभान सिंह ने 14 अगस्त को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhanu sharma
Published:Aug 15, 2026, 04:03 PM IST | Updated:Aug 15, 2026, 04:03 PM IST
15 अगस्त 1947 को धौलपुर में कैसे मना था आजादी का जश्न? जानिए वो ऐतिहासिक कहानी
Image Credit: 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलते ही धौलपुर रियासत जानें कैसे मनाया गया खा जश्न.

Dholpur News: 15 अगस्त 1947 का दिन समूचे भारत के साथ-साथ धौलपुर रियासत के लिए भी अत्यंत गौरवमयी और ऐतिहासिक रहा. देश के आजाद होते ही धौलपुर में स्वतंत्रता सेनानियों और आम नागरिकों में असीम खुशी की लहर दौड़ गई थी.

धौलपुर में जश्न का माहौल
रियासत के कोने-कोने में लोगों ने भव्य जुलूस और रैलियां निकालीं, एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और तिरंगा फहराकर स्वाधीनता का जश्न मनाया. धौलपुर की गलियां ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के उद्घोष से गूंज उठी थीं.

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धौलपुर का स्वतंत्रता आंदोलन था अलग
धौलपुर के प्रसिद्ध इतिहासकार अरविंद शर्मा के अनुसार धौलपुर रियासत का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान की अन्य रियासतों की तुलना में काफी अलग और खास था. यहां के जन आंदोलन में स्थानीय जनता की सहभागिता बेहद व्यापक थी. आर्य समाज की पृष्ठभूमि ने यहां के आंदोलनों को मजबूत वैचारिक आधार दिया था. ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए रक्षा दल बनाए गए थे, वहीं स्थानीय लोगों ने संगठित होकर ‘जय हिंद संघ’ की स्थापना की थी. तिरंगे और मातृभूमि की रक्षा के लिए धौलपुर के जन-जन में अद्भुत समर्पण था.

महाराज राणा उदयभान सिंह की भूमिका
आजादी के इस दौर में धौलपुर रियासत के शासक महाराज राणा उदयभान सिंह की भूमिका भी काफी चर्चा में रही. इतिहासकार बताते हैं कि महाराज राणा उदयभान सिंह प्रारंभ में धौलपुर को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में बनाए रखने के पक्ष में थे और किसी संघ में शामिल होने को लेकर विचार कर रहे थे. हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए. वी.पी. मेनन की सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स’ में भी धौलपुर के इस दौर का विशेष उल्लेख मिलता है.

सरकारी इमारतों पर नहीं फहराया गया विशेष ध्वज
14 अगस्त को रियासत के आला अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि सरकारी इमारतों पर विशेष ध्वज न फहराया जाए. इसके बावजूद 15 अगस्त की सुबह हल्की रिमझिम बारिश के बीच आम जनता का उत्साह ज़रा भी कम नहीं हुआ. धौलपुर के विभिन्न चौराहों पर जुलूस निकले और देश भक्ति के गीत गूंजते रहे. इतिहासकार अरविंद शर्मा बताते हैं कि आजादी की घोषणा होते ही स्थानीय कार्यकर्ता पंडित चंद्रशेखर ने खुशी में पहला लड्डू वरिष्ठ सहयोगी कलूटी पहलवान को खिलाया था. इसके बाद पूरे शहर में मिठाइयां बांटी गईं. जहां एक ओर आम जनता सड़कों पर जश्न मना रही थी, वहीं सरकारी इमारतों पर शांति थी.

अमर बलिदानियों को किया नमन
धौलपुर के लोगों के लिए यह ऐतिहासिक दिन उन अमर बलिदानियों को नमन करने का भी था, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया. आगे चलकर धौलपुर रियासत का विलय मत्स्य संघ में हुआ और यह भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया. वर्ष 1985 में इतिहासकार अरविंद शर्मा ने धौलपुर के स्वतंत्रता आंदोलन पर पहली बार मौलिक शोध कार्य किया, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट नागरिक सम्मान से नवाजा गया. उन्होंने उस समय जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के साक्षात्कार लेकर इस ऐतिहासिक विरासत को दस्तावेजों में सहेजा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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