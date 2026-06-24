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धौलपुर में कार खाई में गिरी, जख्मी मालिक से चिपका बैठा पालतू बंदर

धौलपुर में हाईवे 11बी पर सरमथुरा के आंगई गांव के पास एक कार खाई में जा गिरी, हादसे में 14 लोग घायल हुए. कार में एक पालतू बंदर भी था. जो हादसे के बाद से लगातार अपने मालिक से चिपका हुआ है.

Edited byPragati PantReported byBhanu sharma
Published: Jun 24, 2026, 01:21 PM|Updated: Jun 24, 2026, 01:23 PM
धौलपुर में कार खाई में गिरी, जख्मी मालिक से चिपका बैठा पालतू बंदर
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News : धौलपुर के हाईवे-11बी पर सरमथुरा रोड स्थित आंगई गांव के पासड्राइवर को झपकी आने से एक कार खाई में जा गिरी. हादसे में 8 लोग घायल हुए. कार में एक पालतू बंदर भी थी. जो पूरे वक्त अपने मालिक के साथ बैठा रहा.

"मालिक, मैं यहीं हूं"
इस पूरे हादसे में इंसानियत से भी बढ़कर एक रिश्ता सबकी आंखें नम कर गया. घायल राजेश का पालतू बंदर, जिसे वो अपने बच्चे की तरह रखते हैं, दुर्घटना के एक पल के लिए भी अपने मालिक से अलग नहीं हुआ.कार पलटते ही जब चीख-पुकार मची, तो यह बंदर मलबे के बीच से निकलकर सीधे राजेश के पास पहुंच गया. एंबुलेंसकर्मियों ने जब राजेश को स्ट्रेचर पर लिटाया, तो बंदर कूदकर उनके पैरों के पास बैठ गया.

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बार-बार हटाया लेकिन हटा नहीं बंदर

एंबुलेंसकर्मी अनवर खान बताते हैं, "हमने कई बार उसे हटाने की कोशिश की, पर वह बार-बार राजेश की छाती से लिपट जाता. आखिरकार हमने उसे भी एंबुलेंस में साथ बिठा लिया. बाड़ी अस्पताल में जब राजेश को बेड पर लिटाया गया, तो वह बंदर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप बेड के पास जमीन पर बैठ गया.

खाना-पीना छोड़ कर बस बैठा रहा बंदर

न उसने खाना खाया, न पानी पिया… बस टकटकी लगाकर अपने मालिक के चेहरे को देखता रहा. जब राजेश को होश आया और उन्होंने धीरे से उसका नाम लिया, तो बंदर एकदम से उनके हाथ को सहलाने लगा, जैसे कह रहा हो “मालिक, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं गया”. अस्पताल में मौजूद मरीजों और परिजनों की आंखें यह दृश्य देखकर भर आईं. एक बुजुर्ग महिला ने कहा, “इंसान साथ छोड़ देते हैं, पर इस जानवर ने खून से लथपथ अपने मालिक का दामन नहीं छोड़ा.” पुलिसकर्मी भी बंदर की इस वफादारी को देखकर भावुक हो गए. फिलहाल राजेश और अन्य घायलों का इलाज जारी है. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

कब और कहां हुआ हादसा ?

सभी घायल आगरा जिले के निवासी हैं. 21 जून को रविवार के दिन , ये लोग करौली स्थित प्रसिद्ध कैलादेवी माता मंदिर में दर्शन करने और परिवार के एक बच्चे का मुंडन संस्कार करवाकर वापस आगरा लौट रहे थे. तभी आगई गांव के पास वाहन चला रहे चालक को झपकी आ गई और कार संतुलन खोकर सीधे खाई में जा गिरी.

एंबुलेंस और पुलिस ने संभाला मोर्चा
हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे एंबुलेंस 1033 के चालक अनवर खान तत्काल मौके पर पहुंचे. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें तुरंत बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं सूचना पर आंगई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य कराया.

ये हुए घायल, हालत गंभीर होने पर धौलपुर रेफर
हादसे में सुमित, काजल, राजकुमार, राजेश, हिना, प्रिया देवी, गौरव और 14 वर्षीय नेहा घायल हुए हैं. बाड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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