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Dholpur News: 20 हजार का इनामी बदमाश राजकोट से हुआ गिरफ्तार, 2 साल से था फरार

Dholpur News:  राजस्थान के धौलपुर जिले की स्पेशल टीम ने 2 साल से फरार चल रहे 20 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhanu sharma
Published: Apr 29, 2026, 07:17 PM|Updated: Apr 29, 2026, 07:17 PM
Dholpur News: 20 हजार का इनामी बदमाश राजकोट से हुआ गिरफ्तार, 2 साल से था फरार
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Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले की स्पेशल टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 साल से फरार चल रहे 20 हजार रुपये के इनामी बदमाश अमरदास उर्फ अमृतदास को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाने में साधु की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और 9 जनवरी 2024 को जिला जेल धौलपुर से फरार हो गया था.

ये था पूरा मामला
आरोपी अमरदास उर्फ अमृतदास पुत्र मुरारीलाल, उम्र 40 साल, निवासी बिहानी, थाना गोहद, जिला भिंड MP को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लालसोट, दौसा ने 18.08.2018 को प्रकरण संख्या 31/2015 में धारा 302, 309 IPC के तहत साधु की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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02.12.2023 को उसे बंदी खुला शिविर सांगानेर, जयपुर से धौलपुर जेल स्थानांतरित किया गया था. यहां से 9 जनवरी 2024 को वह बंदी उपस्थिति के दौरान फरार हो गया. इस पर थाना कोतवाली धौलपुर में मुकदमा नंबर 24/2025 धारा 224 IPC दर्ज हुआ. फरारी के बाद उस पर 20 हजार का इनाम घोषित किया गया.

ऐसे बदल-बदलकर काट रहा था फरारी
पहला ठिकाना -भिंड MP फरार होने के बाद आरोपी अपने गांव बिहानी, गोहद में मंदिर पर साधु के वेश में रहने लगा. दूसरा ठिकाना-राजकोट गुजरात स्पेशल टीम की लगातार दबिश और गिरफ्तारी के प्रयासों को देखकर वह वहां से भी फरार हो गया. इसके बाद राजकोट में एक पॉलीकॉन कंपनी में भेष और नाम बदलकर काम करने लगा.

3 महीने तक चला ऑपरेशन, ऐसे दबोचा
धौलपुर पुलिस ने SP धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ का विशेष अभियान चला रखा है. ASP वैभव शर्मा व CO कृष्ण कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में स्पेशल टीम प्रभारी SI घनश्याम सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई.

टीम प्रभारी ने हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा व कांस्टेबल रामचन्द्र मीणा सहित टीम को आरोपी की तलाश के लिए निर्देशित किया. दीनदयाल शर्मा व टीम ने कई बार आरोपी के संभावित ठिकानों पर जाकर गुप्त सूचना जुटाई. मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और पहचान छिपाकर कैंप भी किया. तकनीकी और मैनुअल इंटेलिजेंस से पक्की जानकारी मिलने पर टीम ने राजकोट में दबिश दी और आरोपी को दस्तयाब कर लिया.

टीम में ये रहे शामिल
इस कार्रवाई में SI घनश्याम सिंह, हेड कांस्टेबल दीनदयाल, कांस्टेबल रामचन्द्र नरेंद्र सिंह कोमलसिंह और चालक दिलीप सिंह की अहम भूमिका रही.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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