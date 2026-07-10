/बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में मनियां थाना क्षेत्र के लूला का पुरा गांव में दूषित खाना खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार हो गए. दो दिन पहले घर में बच्ची का जन्मदिन मनाया गया था. इस मौके पर बनाई गई पनीर की सब्जी को रातभर रखने के बाद अगले दिन सुबह गर्म करके खा लिया गया.

खाना खाने के कुछ घंटे बाद सभी को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. हालत बिगड़ने पर परिजनों ने सभी को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया. जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. समरवीर सिंह के अनुसार, सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है.

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दूषित पनीर की सब्जी खाने एक ही परिवार के 11 लोग बीमार

गर्मी के मौसम में बासी खाना खाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण मनियां थाना क्षेत्र के लूला का पुरा गांव में देखने को मिला. यहां एक ही परिवार के 11 लोग दूषित पनीर की सब्जी खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए. सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी एक परिवार में दो दिन पहले छोटी बच्ची का जन्मदिन मनाया गया था. खुशी के मौके पर घर में मेहमान भी आए हुए थे. इस दौरान परिवार ने पनीर की सब्जी, पूरी और अन्य व्यंजन बनाए थे. रात तक खाना परोसा गया और जो खाना बच गया उसे परिवार ने फ्रिज में रख दिया.

खाना खाने के बाद पेट में दर्द और उल्टी की हुई शिकायत

अगले दिन सुबह परिवार के सदस्यों ने सोचा कि खाना खराब नहीं हुआ होगा. इसलिए रात का बचा हुआ पनीर दोबारा गर्म करके नाश्ते में खा लिया गया. खाना खाने के करीब 2 से 3 घंटे बाद सबसे पहले घर की महिलाओं को पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत हुई. इसके बाद धीरे-धीरे घर के अन्य सदस्य भी बीमार पड़ने लगे.

जब एक साथ 4-5 लोगों को दिक्कत हुई, तो परिजनों को कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ, लेकिन तब तक 11 लोग उल्टी, दस्त और कमजोरी के कारण बिस्तर पर आ गए. स्थिति को देखते हुए परिवार वाले घबरा गए और तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से सभी को जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे.

सभी मरीजों की स्थिति स्थिर

जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. समरवीर सिंह ने बताया कि लूला का पुरा गांव से कुल 11 मरीज अस्पताल लाए गए थे. सभी की उम्र 8 साल से 60 साल के बीच है. भर्ती होने पर सभी को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के लक्षण मिले. प्रारंभिक जांच के आधार पर डॉक्टरों ने इसे फूड पॉइजनिंग का मामला माना. सभी मरीजों को भर्ती कर तुरंत ORS, एंटीबायोटिक, इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ाया गया.

डॉ. समरवीर सिंह ने बताया कि सभी मरीजों की स्थिति अब स्थिर है. किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है. दो-तीन मरीजों को डिहाइड्रेशन अधिक था इसलिए उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है. चिकित्सकों की टीम हर 2 घंटे में मरीजों की जांच कर रही है. उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में सभी को छुट्टी दे दी जाएगी.

गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

इस घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव पहुंची. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने परिवार से बचे हुए खाने का सैंपल लिया है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा. साथ ही गांव में अन्य घरों में भी सर्वे किया गया कि कहीं और भी इस तरह की शिकायत तो नहीं है. फिलहाल गांव से अन्य कोई मरीज सामने नहीं आया है.

चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी में 35 से 40 डिग्री तापमान में दूध और पनीर से बने पदार्थ 4-5 घंटे में ही खराब हो जाते हैं. बासी खाना खाने से बैक्टीरिया शरीर में चले जाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है. डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि गर्मी में बचा हुआ खाना दोबारा खाने से पहले उसे अच्छी तरह सूंघ और देख लें. संदेह होने पर उसे बिल्कुल न खाएं. फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती सभी 11 मरीजों का उपचार जारी है और स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

